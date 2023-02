Mourinho: "Salzburg ist keine Mannschaft, die an ein 0:0 denkt"

Roma-Trainer José Mourinho baut im Rückspiel des Europa-League-Play-offs gegen Red Bull Salzburg auf "eine ähnliche Partie wie im Hinspiel" und hofft auf sein zuletzt angeschlagenes Offensivtrio.

Aus Rom berichtet David Mayr

Endlich hatte José Mourinho vergangenen Sonntag wieder einmal Grund zu jubeln. Davor war der portugiesische Startrainer recht grimmig unterwegs gewesen, zuletzt auch in Österreich merkbar, nach der 0:1-Niederlage im Play-off-Hinspiel der Europa League in Salzburg. Dank des knappen Erfolgs gegen Abstiegskandidat Hellas Verona (1:0) vor über 60.000 Zuschauern im heimischen Stadio Olimpico festigte die Roma in der Serie A vorerst ihren Platz unter den Top vier. In den Wochen zuvor drohte der Haussegen in der "Ewigen Stadt" nach nur einem Sieg in fünf Pflichtspielen zwischen Ende Jänner und Mitte Februar in Schieflage zu geraten.

Nun wartet auf die "Giallorossi" am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) vor ausverkauftem Haus ein Match nach dem Motto "siegen oder fliegen". "Das wichtigste Spiel für mich ist immer das nächste", sagte Mourinho Mittwochabend auf der Pressekonferenz im Trainingszentrum, 20 Kilometer südlich des Stadtkerns. "Salzburg startet mit einem 1:0, ein minimaler Vorsprung, aber es bleibt ein Vorteil", weiß der 60-Jährige.

Dass sein Gegenüber Matthias Jaissle seine Truppe im Verwaltungsmodus aufs Feld schicken wird, damit rechnet Mourinho nicht. "Von ihrer Philosophie her glaube ich nicht, dass das eine Mannschaft ist, die an ein 0:0 denkt, um weiterzukommen. Sie kommen mir wie ein Team vor, das Fußball spielen und attackieren will. Vielleicht ergibt sich eine ähnliche Partie wie im Hinspiel", erklärte "The Special One" und hofft diesmal auf ein "anderes Ende. Denn wir hatten auch dort gute Chancen, um zu gewinnen."

Abraham wird zum Maskenmann

Ein Fragezeichen stand bis zum Abschlusstraining hinter der Einsatzbereitschaft des Offensivtrios Paulo Dybala, Tammy Abraham und Lorenzo Pellegrini. Der argentinische Weltmeister Dybala hatte zuletzt aufgrund von Beschwerden im linken, hinteren Oberschenkel vier Tage individuell gearbeitet, Mittelstürmer Abraham gegen Verona nach einem unübersichtlichen Zweikampf im Strafraum einen Riss am linken Augenlid erlitten, der genäht werden musste. Kapitän Pellegrini wurde gegen Hellas geschont. Doch alle drei konnten die Trainingssession am Mittwochnachmittag mitmachen.

"Sie sind definitiv nicht bei 100 Prozent, aber sie werden dabei sein", kündigte Mourinho an. Abraham - mit Spezialmaske - und Pellegrini dürften in der Startelf stehen, Dybala könnte von der Bank kommen. "Mit allen drei Angeschlagenen zu beginnen, erscheint mir zu viel", meinte Mourinho. Wie wichtig vor allem der Engländer und der Argentinier für die Offensive sind, unterstreicht die Statistik. Gemeinsam erzielten Dybala (8) und Abraham (6) 14 der 30 Ligatore der Roma in dieser Saison.

Salzburg-Torhüter Philipp Köhn würde sich ein Wiedersehen auf dem Platz wünschen: "Natürlich wollen wir uns mit den Besten messen. Wenn sie nicht topfit sind, ist das so, aber wir rechnen einmal damit, dass sie spielen werden." Begleitet werden die "Bullen" im Olimpico von knapp über 2.000 Fans aus Salzburg.

