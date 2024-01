Mourinho nicht mehr Trainer der Roma

Paukenschlag in Italien: Die AS Rom hat sich von Coach José Mourinho (60) getrennt. Das gaben die Hauptstädter am Dienstagmorgen bekannt. Mourinho war seit Sommer 2021 bei der Roma im Amt und gewann 56 seiner 116 Pflichtspiele mit den Giallorossi sowie die Conference League. Drei Niederlagen und nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Partien waren den Verantwortlichen offenbar Krise genug.