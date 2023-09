Mourinho gerät bei der Roma unter Druck - und wehrt sich

Nach dem 1:4 bei Aufsteiger CFC Genua steigt der Druck auf Roma-Coach José Mourinho. Der Portugiese setzt sich gegen die Kritik aber zur Wehr.

Unmittelbar nach Abpfiff gellten im Stadion Luigi Ferraris Pfiffe aus dem Block der Roma-Fans. Die Stimmung unter den Fans der Giallorossi ist spätestens nach dem desaströsen 1:4 bei Aufsteiger CFC Genua gekippt. Es war bereits die dritte Niederlage der Roma im sechsten Ligaspiel bei nur einem Sieg (1/2/3). Bis auf Milan gehörten dabei die Gegner Salerno, Empoli, Torino, Verona und Genoa nicht gerade zur Creme de la Creme der Serie A.

Mit nur fünf Punkten aus den sechs Partien rangiert die AS auf Rang 16, die Abstiegszone ist gerade einmal zwei Zähler entfernt. Letztmals kamen die Hauptstädter in der Saison 2010/11 (ebenfalls fünf Punkte nach sechs Partien) so schlecht aus den Startlöchern. Und für Mourinho bedeutet der holprige Auftakt einen Negativrekord. "Es ist mein schlechtester Saisonstart als Trainer", gab er im anschließenden Interview bei DAZN zu. Bisher lag sein Tiefstwert bei sieben Punkten nach sechs Partien in der Saison 2015/16 mit dem FC Chelsea. Selbst in seiner Debütsaison bei Uniao Leiria hatte er nach sechs Partien schon neun Zähler gesammelt.

Italienische Presse geht mit Mourinho hart ins Gericht: "Unwürdig"

Entsprechend vernichtend fielen die Urteile der italienischen Presse aus. Die Bilanz sei des Portugiesen "unwürdig" konstatierte "Corriere dello Sport". Noch härter fiel das Urteil der "Gazzetta dello Sport" aus: "Mourinho bricht zusammen", urteilte die Zeitung.

Der Portugiese selbst setzte sich aber zur Wehr: "So viel ich weiß, hat die Roma vor mir noch nie zwei europäische Endspiele in Folge erreicht", sagte er. 2022 triumphierte die AS unter seiner Regie in der European Conference League (1:0 gegen Feyenoord Rotterdam), am Ende der vergangenen Spielzeit unterlag die Roma im Endspiel der Europa League dem FC Sevilla erst im Elfmeterschießen (1:4 n.V.).

Zwar tue die Niederlage weh, gestand Mourinho ein, doch zum Weinen "bleibe nicht viel Zeit." Vielmehr richte sich sein Blick bereits wieder nach vorne: "Ab Morgen arbeiten wir für ein sehr wichtiges Spiel." Am Sonntagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet die Roma mit Frosinone Calcio einen weiteren Aufsteiger.

Mourinho und die Roma auf der Suche nach der defensiven Stabilität

Woran Mourinho und sein Team vor allem arbeiten müssen, ist die defensive Stabilität. Hatte die Roma in der vergangenen Saison noch die viertbeste Abwehr der gesamten Serie A, schlug es hinter Schlussmann Rui Patricio nun schon elfmal ein - nur Sassuolo (12) und Empoli (13) kassierten bisher mehr Gegentore. Mourinho wollte die defensive Misere aber nicht am Fehlen von verkauften Spielern wie Roger Ibanez oder den derzeitigen Verletzten wie Chris Smalling festmachen. "Zu behaupten, dass unsere schwächelnde Stabilität das Ergebnis des Fehlens dieses oder jenes Spielers ist, wäre nicht korrekt", sagte er und nahm vielmehr das Team in die Pflicht: "Stabilität ist auch eine Folge der wichtigen kollektiven Arbeit ohne Ball."

Klar dürfte aber, sein, dass gegen Frosinone ein Sieg vor heimischem Publikum Pflicht ist - sonst könnte aus dem Sturm schnell ein Orkan werden. Lorenzo Pellegrini ist sich der Situation bewusst: "Wir müssen unbedingt gegen Frosinone gewinnen und alle etwas mehr geben ", forderte der Kapitän.