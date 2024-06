Mourinho adelt Terzic: "Du hättest nicht mehr machen können"

Zweimal stand José Mourinho im Champions-League-Finale, zweimal ging er als Sieger vom Platz. Für BVB-Coach Edin Terzic hatte der Portugiese trotz der Niederlage gegen Real Madrid nichts als Lob übrig.

"Zeit wird dir nicht helfen, es wird immer hart für dich sein, für den Rest deiner Karriere, für den Rest deines Lebens", lauteten die ersten Worte von José Mourinho an Edin Terzic, nachdem der Portugiese den Dortmunder Coach in Folge der Finalniederlage gegen Real Madrid (0:2) auf dem Feld entdeckt hatte.

Mourinho lobt taktischen Ansatz des BVB

Mourinho, dem bei seinen beiden Finalteilnahmen in der Königsklasse nicht selbiges Schicksal wie seinem Gesprächspartner widerfahren war, fügte im Interview mit TNT Sports an, er habe Terzic dazu ermutigt, "sehr stolz auf die Arbeit" zu sein, die der 41-Jährige auch im Endspiel geleistet habe. "Denn die war unglaublich und als Trainer hättest du nicht mehr machen können."

Aus Sicht des Portugiesen, der auch die Europa League (2017, ManUnited) sowie die Conference League (2022, AS Rom) bereits gewinnen konnte, sei die Herangehensweise der Schwarz-Gelben "fantastisch" gewesen. "Sie waren mutig, haben gut unterschieden, wann sie hoch pressen und wann sie den Block tiefer stellen müssen." Auch die dribbelstarken Madrider Angreifer Vinicius Junior und Rodrygo "haben sie gut gedeckt, niemals im Eins-gegen-eins, immer mit einer guten Absicherung."

Als Coach muss er stolz sein, aber er wird es nicht vergessen. José Mourinho über Edin Terzic

Das, was den Dortmundern am Ende zur Sensation gefehlt habe, war indes auch für den 61-Jährigen offensichtlich: "Sie haben alles gut gemacht, nur nicht getroffen."

Terzic dürfe man dafür laut "The Special One" keinen Vorwurf machen, schließlich "kann der Trainer nicht treffen, den Ball nichts ins Netz befördern. Der Trainer kann organisieren, kann Mentalität, kann Überzeugung geben - und all das hat er getan. [...] Als Coach muss er stolz sein, aber er wird es nicht vergessen."

Portugiese übernimmt in der Türkei

Zu einem Wiedersehen von José Mourinho und Edin Terzic könnte es derweil bereits nach der Sommerpause kommen. Der portugiesische Coach, der seit Mitte Januar vereinslos war, nimmt künftig auf dem Trainerstuhl beim türkischen Vizemeister Fenerbahce Istanbul Platz.

Mit Fener muss Mourinho erstmal den Umweg über die Qualifikation nehmen, um im Erfolgsfall an der Champions-League-Endrunde teilzunehmen. Dort wiederum könnte dann der BVB warten, der das verlorene Finale möglichst schnell vergessen machen will.