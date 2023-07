Mounts Rückennummer sorgt für Unmut - Wie reagiert Garnacho?

Neuzugang Mason Mount tritt mit seiner Rückennummer bei Manchester United in große Fußstapfen. Darüber könnte sich insbesondere Alejandro Garnacho ärgern.

Mason Mount (li.) trägt bei Manchester United künftig die 7 auf dem Rücken - auf die es Alejandro Garnacho schon lange abgesehen hat. AFP via Getty Images

Als der FC Chelsea am Mittwoch den Abschied von Mason Mount bekanntgab, ließen sie ein kleines Detail in ihrer Pressemitteilung weg: Mounts neuen Klub. Es war nur einer von mehreren Hinweisen darauf, dass der Wechsel des englischen Nationalspielers zu Manchester United kein ganz normaler ist.

Nach 18 Jahren an der Stamford Bridge wollte Mount nicht nur weg, sondern zu einem der großen nationalen Chelsea-Rivalen des letzten Jahrzehnts. Dort wiederum wurde der bis zu 70 Millionen Euro teure Mittelfeldspieler von Teilen der Fans wenig herzlich empfangen - erst recht, als seine neue Rückennummer bekannt wurde.

Mount erhielt nämlich die 7, die bei United Spieler wie George Best, Bryan Robson, Eric Cantona oder David Beckham trugen und natürlich Cristiano Ronaldo: Der Portugiese, der einst am Old Trafford das CR7-Zeitalter eingeläutet hatte, hatte bei seiner Rückkehr 2021 die Nummer zurückerhalten, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch Edinson Cavani innegehabt hatte. Seit Cristiano Ronaldos unschönem Abschied im vergangenen November trug sie niemand mehr.

CR7-Fan Garnacho inszenierte sich zuletzt immer wieder mit der 7

Und es lässt sich nicht behaupten, dass Mount der einzige Bewerber gewesen war: Alejandro Garnacho, der die 7 in seinen Social-Media-Kanälen sogar im Namen trägt, hatte zuletzt auffällig oft mit dieser Rückennummer kokettiert - sei es auf der Torte zu seinem 19. Geburtstag oder bei der Inszenierung seines Danks an seine nun sieben Millionen Instagram-Follower. Auch mancher United-Anhänger sieht im gebürtigen Spanier, der 2020 von Atletico Madrid gekommen war und auf dem offensiven Flügel beheimatet ist, einen legitimen Nachfolger von Cristiano Ronaldo, den Garnacho anhimmelt wie keinen zweiten.

Doch englischen Medienberichten zufolge bot Trainer Erik ten Hag schon während der Gespräche Mount die 7 an, dessen Chelsea-Trikot die 19 zierte. Der Niederländer wollte den Champions-League-Sieger von 2021 unbedingt haben. "Jeder kann sehen, dass der Verein unter Erik ten Hag große Schritte nach vorne gemacht hat", wurde Mount am Mittwoch zitiert, während in den sozialen Netzwerken Kommentare wie ""Garnacho wurde beraubt" die Runde machten. "Nachdem ich mich mit dem Trainer getroffen und wir über seine Pläne gesprochen haben, freue ich mich sehr auf die kommende Saison und bin bereit für die harte Arbeit, die hier erwartet wird."

Zuletzt brachte die 7 bei ManUnited kaum noch jemandem Glück

Genau mit der hatte übrigens Garnacho dem Vernehmen nach in Manchester anfangs so seine Probleme. Doch in der vergangenen Saison durfte er zumindest als Joker immer wieder seine unbestrittenen Fähigkeiten zeigen und erhielt im April einen neuen Vertrag bis - wie Mount - 2028. Eine neue Rückennummer allerdings nicht: Garnacho trägt weiterhin die 49 - und man ahnt schon, wofür diese eigentlich stehen soll.

Mounts "aufregende neue Herausforderung" ist durch seine Nummer, die bei Manchester United immer ein bisschen mehr ist als nur eine Zahl, nicht kleiner geworden. Denn eigentlich brachte die 7 seit Cristiano Ronaldos erstem Engagement keinem bei United mehr Glück: nicht Michael Owen und Antonio Valencia, nicht Memphis Depay und Angel di Maria, und auch nicht Alexis Sanchez und Cavani.