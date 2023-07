Mount: "Ich habe die Entscheidung getroffen, Chelsea zu verlassen"

Der Wechsel von Mason Mount steht unmittelbar bevor. Wie der 24-Jährige nun mitteilte, wird er den FC Chelsea verlassen - seinen Arbeitgeber gab der Mittelfeldspieler aber nicht bekannt. Das war auch nicht nötig.

Schon länger war bekannt, dass Manchester United um den englischen Nationalspieler buhlt. Chelsea war aber lange hartnäckig und hatte mehrfach Offerten zurückgewiesen. Nun aber stimmten die Blues einem Wechsel offenbar zu, denn Mount selbst gab via "Instagram" bekannt, dass er die Londoner verlassen werde.

"In Anbetracht der Spekulationen der vergangenen sechs Monate, ist das keine Überraschung", richtete sich Mount an seine Follower und erklärte: "Ich habe die Entscheidung getroffen, Chelsea zu verlassen."

Seinen Fans wollte er persönlich mitteilen, wie dankbar er für ihren "Support über die vergangenen 18 Jahre" sei. Auch betonte Mount, dass er wisse, dass seine Entscheidung "manchem von euch nicht gefällt", aber er bat auch um Verständnis, denn "für mich ist es das Richtige zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere".

"Ich schloss mich Chelsea an, als ich sechs Jahre alt war - und wir haben viel durchgemacht", ließ er seine Zeit bei den Blues abschließend noch ein wenig Revue passieren und erinnerte an die gemeinsamen Erfolge, allen voran "natürlich die unvergessliche Nacht, als wir die Champions League gewannen (1:0 gegen Manchester City, die Red.)."

Trotz vieler schöner gemeinsamer Erinnerungen hatte Mount zuletzt deutlich gemacht, dass er seinen 2023/24 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte. Damit wurde ein Wechsel immer wahrscheinlicher. Zu diesem wird es nun auch kommen. Mount verriet jedoch nicht explizit, wohin er wechselt. Doch das war gar nicht nötig, denn seit Wochen ist klar, dass Manchester United sich intensiv um den Mittelfeldspieler bemüht.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano planen die "Red Devils" den Transfer am Mittwoch offiziell bekannt zu geben. Zuletzt war die Rede von einer Ablöse in Höhe von 55 Millionen Pfund (knapp 64 Millionen Euro) plus Bonuszahlungen über weitere fünf Millionen Pfund (5,8 Millionen Euro), die aber an mehrere Titelgewinne gekoppelt sein sollen. Fakt ist: Mount verabschiedet sich vom FC Chelsea nach 168 Premier-League-Spielen und 30 Toren.