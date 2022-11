Moukokos bescheidener Wunsch zum 18. Geburtstag

Youssoufa Moukoko ist der Jüngste im deutschen WM-Team. Am Sonntag feiert der BVB-Stürmer seinen 18. Geburtstag. Nachdem ihm DFB-Kapitän Manuel Neuer bei der Pressekonferenz verriet, wo er seine Volljährigkeit feierte, äußerte Moukoko einen bescheidenen Wunsch - und offenbarte selbstbewusst eine Wissenslücke.

Aus Katar berichtet Matthias Dersch

Youssoufa Moukoko ist ein lernwilliger junger Mann, der neben seinem fußballerischen Talent durchaus auch die Gabe besitzt, sich von zu viel Aufgeregtheit im Umfeld nicht anstecken zu lassen. Falsch war es sicher dennoch nicht, dass sich der DFB am Samstag überlegte, den 17-Jährigen nicht allein auf das Podium im deutschen Basecamp in Al-Shamal zu setzen, sondern ihm den doppelt so alten Kapitän Manuel Neuer an die Seite zu stellen.

Der "Alterspräsident" der deutschen Mannschaft saß entspannt auf seinem Sitz und strahlte Ruhe aus - selbst bei den viel diskutierten WM-Fragen zur Wahl der Binde oder dem kurzfristigen Bierverbot der lokalen Behörden. Moukoko dagegen sah noch etwas verloren aus, wie er da hinter dem etwas zu hoch eingestellten Mikro saß. Das breite Grinsen in seinem Gesicht jedoch verriet: Hier fühlt sich jemand wohl. Hier ist jemand genau da, wo er sich in seinen Träumen hingewünscht hat.

"Es ist besonders, mit 17 Jahren hier zu sitzen", sagt der Stürmer von Borussia Dortmund, der am Sonntag seinen 18. Geburtstag feiern wird und sich dann über eine "kalorienarm hergestellte Torte" (Zitat DFB-Direktor Oliver Bierhoff) von DFB-Koch Anton Schmaus freuen darf. Auf eine große Sause dagegen muss er verzichten. Auch wenn ihm Neuer anbot, dass er ihm seine Wünsche übermitteln könne: "Das können wir organisieren." Nur eins, das könnte schwierig werden: Eine ähnliche Party zu feiern, wie sie Neuer bei seinem 18. Geburtstag feierte: "Da war ich mit Freunden kegeln in Gelsenkirchen-Buer."

Moukoko grinste - vermutlich, weil er als Dortmunder ohnehin nie öffentlich zugeben würde, nach Gelsenkirchen zum Feiern zu gehen -, und blieb bei seinen Wünschen bescheiden: "Drei Punkte gegen Japan mitnehmen." Vielleicht hilft es, dass er mit diesem Wunsch nicht alleine ist, sondern sich das gesamte deutsche Team genau das vorgenommen hat. Denn, das weiß auch der international noch unerfahrene Moukoko, "das erste Spiel ist enorm wichtig".

Moukoko: "Ich lerne von den Besten hier"

Dem BVB-Youngster wird dabei vermutlich bestensfalls eine Joker-Rolle zukommen. Er sei hier, um zu lernen, sagt Moukoko bescheiden. Neuer spricht viel mit ihm, auch der Münchner Routinier Thomas Müller nahm ihn sich bereits zur Seite. "Ich freue mich, wenn mir jemand Tipps gibt. Ich lerne von den Besten hier." Wer den Ehrgeiz kennt, mit dem dieser junge Mann seine Karriere voranbringt, der weiß, dass auch er bald voll dazugehören will: zu den besten seiner Zunft.

Ich bin hier, weil der Trainer an mich glaubt. Und ich glaube auch an mich. Youssoufa Moukoko

Deutsche Vorbilder hat er dahingehend eher nicht, wie er in Al-Shamal verrät: "Von Miroslav Klose habe ich mir viele Videos angeschaut. Andere kenne ich noch nicht, ich war ja noch gar nicht geboren, als sie gespielt haben", sagt er und zeigt sein Lausbubenlächeln. Da steht jemand selbstbewusst zu seinen altersbedingten Wissenslücken. Was er an Klose schätzt? "Dass er immer da war, um Tore zu schießen."

Auch er sehe darin seinen Auftrag. Am liebsten schon bei der WM. "Ich bin hier, weil der Trainer an mich glaubt. Und ich glaube auch an mich", sagt Moukoko, der von Bundestrainer Hansi Flick unmittelbar vor dem Turnier erstmals berufen wurde. "Ich werde Vollgas geben. Ich werde es aber auch genießen." Einen Kegelabend, wie ihn Neuer einst feierte, kann man schließlich auch noch im neuen Jahr nachholen …