Moukoko: "Von so einem Rekord kann ich mir nichts kaufen"

Youssoufa Moukoko hat beim U-21-Debüt den nächsten Rekord aufgestellt - sieht aber noch reichlich Verbesserungspotenzial in seinem Spiel.

Ein Spiel, zwei Rekorde: Youssoufa Moukoko am Donnerstag in San Marino. Getty Images

Fast beiläufig stellt Youssoufa Moukoko Altersrekord um Altersrekord auf, und genauso beiläufig scheint Borussia Dortmunds Angreifer sie auch aufzunehmen.

"Darüber freue ich mich natürlich. Aber von so einem Rekord kann ich mir nichts kaufen", sagt Moukoko am Tag nach dem 6:0-Sieg der deutschen U-21-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel in San Marino auf der DFB-Website. Er ist zwar jetzt mit 16 Jahren und 268 Tagen Deutschlands jüngster U-21-Debütant und -Torschütze, sieht darin aber "eher eine Motivation, um weiter hart an mir zu arbeiten".

Mit seinen drei Scorerpunkten - Doppelpack plus Assist - war Moukoko am Donnerstag "zufrieden", mehr jedoch nicht. "Es gab einige Situationen, die ich besser lösen kann." Vor allem will er noch "schneller den Abschluss suchen und mannschaftsdienlicher spielen" und ist nach 19 Pflichtspielen für den BVB der Meinung: "Wirklich etwas erreicht habe ich noch nicht. Mein Weg beginnt gerade erst."

"Mittlerweile verstehen wir uns so, als wären wir schon ewig zusammen"

Wie Trainer Stefan Kuntz, der sich über "Jugendfußball" geärgert hatte, war auch Moukoko nur mit der ersten Hälfte gegen San Marino zufrieden. Nach der Pause "ging dann leider die Ordnung etwas verloren, wir haben zu viele lange Bälle geschlagen", bilanziert er. "Das lag aber insbesondere an den vielen Wechseln und daran, dass wir so noch nie zusammengespielt haben."

Wobei immerhin neben dem Platz bei der neu formierten U 21 bereits etwas zusammengewachsen zu sein scheint. "Mittlerweile verstehen wir uns schon so, als wären wir schon ewig als Mannschaft zusammen", findet Moukoko nach nur wenigen Tagen. "Jeder bringt eine andere Kultur aus dem Verein mit, es sind viele verschiedene Einflüsse. Dadurch entsteht eine besondere Mischung."