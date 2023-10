Fünf der bislang sechs Treffer der deutschen U 21 in der EM-Qualifikation gehen auf sein Konto. Der erst 18-Jahre alte Youssoufa Moukoko setzt neue Tor- und Alters-Maßstäbe.

Es gibt in der der Geschichte der deutschen U 21 überhaupt nur einen Spieler, für den mehr Tore als Einsätze verbucht sind. Den kennt auch Youssoufa Moukoko gut. Es ist der heutige Dortmunder Stadionsprecher Norbert Dickel, der in seinem einzigen U-21-Spiel doppelt traf.

Moukoko hat bereits neun Spiele in der U 21 absolviert und dabei schon elf Tore geschossen, am Freitag beim 3:2-Erfolg in Bulgarien alle drei. Eine solche Quote konnte noch kein Spieler vor ihm vorweisen.

Kevin Volland etwa schoss einst auch elf Treffer in der U 21, benötigte dazu aber 22 Spiele. Und auch die 16 Treffer des bisherigen U-21-Rekordschützen Benjamin Auer verteilten sich auf 22 Partien, nach seinen ersten neun konnte Auer "nur" acht Tore vorweisen.

"Die A-Nationalmannschaft wäre auf jeden Fall cool"

Eckdaten, die Moukokos Leistungen einordnen und untermauern. Schließlich vollbringt dieser Hochbegabte sie in einem Alter, in dem Volland und Auer sich noch in der U-19-Auswahl bewegten. Dagegen spielt Moukoko schon seit über zwei Jahren in der U 21. Seine aktuellen Tore ebnen den Weg für seine dritte Endrunden-Teilnahme, das hat es noch nie gegeben.

Dabei ist dieses gerade mal 18 Jahre alte Talent theoretisch auch noch berechtigt, die Endrunde 2027 in der U 21 zu bestreiten. Moukoko verschiebt alle Grenzen. Nach wie vor ist er der jüngste Bundesligaspieler und -torschütze aller Zeiten. Früher als er debütierte und traf niemand zuvor in der U 21. Zudem ist er auch als der jüngste WM-Spieler der deutschen A-Nationalmannschaft registriert, für die er bereits zweimal zum Einsatz kam.

Dahin will er zurück. "Die A-Nationalmannschaft wäre auf jeden Fall cool. Ich habe noch viel Entwicklungspotenzial und konzentriere mich auf das Hier und Jetzt und nicht darauf, was irgendwann mal sein könnte", versichert Moukoko, "aber ich denke, dass harte Arbeit auch belohnt wird."

Bei der U 21 Selbstvertrauen für den BVB tanken

Doch dazu müsste sich der Youngster zunächst mal beim BVB nachhaltig etablieren, auch dazu sollen die torreichen Ausflüge in die U 21 dienen.

"Man darf nicht vergessen, dass in Dortmund die Konkurrenzsituation noch mal eine andere ist. Deswegen kommt er aktuell beim BVB weniger zum Spielen", sagt U-21-Coach Antonio Di Salvo, "ich habe ihm gesagt, er soll seine Zeit hier nutzen. Und die Torquote zeigt, dass er sich hier extrem wohlfühlt, mit seinen Toren hilft er uns und sich selbst auch."

Torrekorde sind dazu da, sie zu brechen. Youssoufa Moukoko

"Die Torquote tut mir gut, die Mannschaft bringt mich auch immer in den Strafraum, dort liegt meine Stärke", erklärt der in Kameruns Hauptstadt Yaoundé geborene Moukoko, "in der U 21 bekomme ich das Vertrauen, das zahle ich auch zurück." Fehlt ihm das Vertrauen demnach im Verein? "Nein, nein nein", protestiert er energisch, "das fehlt nicht, aber in der U 21 spiele ich eben."

Di Salvos Weckruf zur Pause gegen Bulgarien

Und wie. Beim 3:0 gegen den Kosovo traf er doppelt, in Bulgarien dreifach und ballerte die DFB-Auswahl damit an die Tabellenspitze in der EM-Qualifikation.

Dazu brauchte es in Sofia aber eine deftige Halbzeitansprache Di Salvos, wie Moukoko verrät: "Der Trainer hat viel Dampf in der Kabine abgelassen in der Halbzeit, das hat der Mannschaft sehr gutgetan, weil ich glaube, wir waren nicht wach genug, hatten nicht die nötig Kompaktheit und mussten viel hinterherrennen", erinnert sich Moukoko, "das wurde dann viel besser, wir waren sehr aggressiv, haben die zweiten Bälle gewonnen, da kamen die Bulgaren gar nicht mehr hinterher."

Aber dank deutscher Nachlässigkeiten doch noch mal ins Spiel. "Nach dem 3:1 dachten wir wohl, das Spiel ist schon vorbei, aber so einem Gegner dürfen wir zu Hause nicht den Mut zurückgeben, aber das haben wir am Ende getan", erkennt Moukoko, "ich hoffe, daraus werden wir lernen und im November zu Hause noch bessere Spiele machen."

Di Salvo: "Freue mich für jeden Einzelnen"

Dann will der Himmelsstürmer seine unglaubliche Quote ausbauen und sich den Weg in Verein und Verband weiter ebnen. "Torrekorde sind dazu da, sie zu brechen", betont der Torjäger, der irgendwann den Sprung zu Bundestrainer Julian Nagelsmann vollziehen will.

"Das ist unser Job", betont Di Salvo, "Stürmer werden an Toren gemessen, die hat er gemacht, und wenn Julian der Meinung ist, den einen oder anderen zu nehmen, freue ich mich für jeden Einzelnen."