Moukoko und Mantl reisen von der U 21 ab

Die deutsche U 21 muss im Test am Dienstag in England auf Youssoufa Moukoko und Nico Mantl verzichten. Beide Spieler haben das Teamquartier bereits verlassen.

Wie der DFB am Montagnachmittag mitteilte, erfolgte die Abreise der beiden Spieler in Absprache mit den jeweiligen Vereinen. Mantl reiste wegen einer Erkrankung zurück zu RB Salzburg, der Keeper hat sich einen grippalen Infekt zugezogen. Moukoku hat sich laut U-21-Trainer Antonio di Salvo den Hals verdreht und wird sich bei seinem Klub Borussia Dortmund behandeln lassen.

"Wir haben ein Testspiel und wollen kein Risiko eingehen. Youssoufa ist ein wichtiger Spieler für den BVB, nach Absprache mit Edin Terzic haben wir uns daher entschlossen, dass er abreist", sagte di Salvo zu Moukoko, der ebenso wie Mantl noch am Montag das Hotel in Sheffield verlassen wird. Moukoko stand beim 0:1 am vergangenen Freitag im Test gegen Frankreich in der Startelf.

Mantl dagegen verfolgte die Partie auf der Bank. Der 22-Jährige, der in Salzburg nicht über eine Reservistenrolle hinauskommt, strebte für diesen Sommer eigentlich einen Wechsel an, sein Wunsch war eine Rückkehr nach Deutschland. Doch RB gab seinem Ansinnen nicht statt.

Die deutschen Junioren treten am Dienstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zu einem Testspiel in Sheffield gegen England an.