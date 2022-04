Moukoko und der "Teil der Wahrheit"

Den hohen Erwartungen an ihn ist Youssoufa Moukoko in seiner zweiten Profi-Saison bisher nicht gerecht geworden. Trainer Marco Rose nennt Gründe dafür.

Zwei Startelfeinsätze und 15 Einwechslungen, davon nur eine vor der 60. Minute: Die Bilanz der bisherigen Saison ist für Dortmunds hochveranlagten Youngster Youssoufa Moukoko enttäuschend - für Spieler und Verein. Das Murren im Umfeld des 17-Jährigen nach mehr Chancen wurde zuletzt lauter.

"Ich arbeite jeden Tag mit dem Jungen und glaube, dass ich einen anständigen Draht zu ihm habe und wir uns immer wieder auch austauschen", betont sein Trainer Marco Rose und erklärt, warum das Talent bisher unter ihm kaum eine Rolle gespielt hat. "Der Mouki ist so oft verletzt gewesen diese Saison und stand gar nicht zur Verfügung", sagt Rose mit Blick auf die häufigen Muskelprobleme des Stürmers: "Natürlich braucht er dann immer wieder Zeit, um den Anschluss zu finden."

Möglicherweise gab es das eine oder andere Spiel, bei dem er in guter Verfassung war und ich ihn trotzdem nicht gebracht habe. Marco Rose

Diese Geduld sei aber nicht überall vorhanden. "Er kommt dann zurück, hat eine solide bis anständige Trainingswoche, ist 17 Jahre und dann erwarten Mouki und die Leute, dass wir ihn in einer schwierigen Partie reinwerfen." Und das sei eben nicht so einfach: "Das Gesamtbild muss schon passen. Das ist auch Teil der Wahrheit, dass er diese Saison einfach zu oft verletzt ist und war." Denn Rose würde "nichts lieber tun, als den Jungen immer wieder reinzuschmeißen und ihn weiterzuentwickeln". Dazu gehöre aber auch "der ganz normale Weg über Training, übers Anbieten" dazu.

Die Kritik, dass Moukoko dennoch in einigen Partien früher ins Spiel hätte kommen können, nimmt der Coach an. Denn bei aller taktischen Unreife, die der Teenager immer noch mitbringt, sorgte er oft für Dynamik und Torgefahr. "Möglicherweise gab es das eine oder andere Spiel, bei dem er in guter Verfassung war und ich ihn trotzdem nicht gebracht habe", sagt Rose: "Den Schuh ziehe ich mir gerne an."

Für den U-21-Nationalspieler wird es auch angesichts der Konkurrenz im Angriff darum gehen, fit zu bleiben und sich noch mehr aufzudrängen. "Wenn man seine Ausfallzeiten diese Saison sieht mit zwei, drei, vier Muskelverletzungen, dann ist es schwierig. Und so ein junger Kerl muss natürlich auch Rhythmus aufnehmen, der braucht gutes Training und Vertrauen", sagt Rose.