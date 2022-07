Moukoko und der BVB: "Beide Seiten müssen sich jetzt besinnen"

Nach jetzigem Stand ist BVB-Juwel Youssoufa Moukoko 2023 ablösefrei zu haben. Matthias Sammer erklärt, welche Fehler gemacht wurden - und was nun nötig ist.

Kommt bislang auf 30 Einsätze und fünf Tore in der Bundesliga: Youssoufa Moukoko. IMAGO/Revierfoto

Gemessen an dem Hype rund um sein Bundesliga-Debüt im November 2020 hat Youssoufa Moukoko eine sehr durchwachsene Saison hinter sich. Verletzungen und Formschwankungen machten dem immer noch erst 17-jährigen Angreifer zu schaffen, und weiterhin ist ungewiss, ob er seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern wird.

Matthias Sammer, Berater der Chefetage beim BVB, räumt im großen kicker-Interview (Montagausgabe) ein, dass sowohl Klub als auch Spieler in den letzten Monaten Fehler gemacht hätten: "Er ist immer noch sehr jung, und wir hätten ihm als Verein in der Vergangenheit vielleicht mehr signalisieren können, dass er ein wichtiger Faktor in der Mannschaft sein kann. Es macht auf der anderen Seite aber auch keinen Sinn, dass er mit einem Wechsel kokettiert."

Sammer: "Es sollte eine gegenseitige Wertschätzung geben"

Er schätze Moukoko über alles, so Sammer. "Sein Vertrag läuft aus und er hatte drei Muskelverletzungen, was überhaupt nicht sein kann." Nun hofft Sammer auf Besserung. "Es sollte eine gegenseitige Wertschätzung geben - und das wird in naher Zukunft passieren." Das habe "absolut" auch mit Trainer-Rückkehrer Edin Terzic zu tun, unter dem Moukoko mehr Einsatzzeiten winken als zuletzt.

Vielleicht seien die Ansprüche beim Spieler selbst und in dessen Umfeld zu hoch, sagt Sammer. "Aber diese Schwankungen sind normal. Das In-den-Himmel-Heben und das Fallenlassen sind deutsche Phänomene, das macht etwas mit einem Spieler. Spieler und Verein dürfen Fehler machen, jetzt müssen sich beide besinnen. Solche Schwierigkeiten anzugehen und zu lösen ist besser, als woanders hinzugehen."

jpe, pak