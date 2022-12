Moukoko: "So eine Lüge werde ich nicht akzeptieren"

Youssoufa Moukoko hat sich nach einem Medienbericht über seine Person zu Wort gemeldet und zeigt sich schockiert darüber, dass darin Lügen über ihn verbreitet worden seien.

"Kurz zu mir in eigener Sache - bitte glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht!", schreibt Moukoko am 23. Dezember auf Instagram. "Ich weiß, dass das alles mittlerweile Teil des Fußballgeschäfts ist, aber auch wenn ich noch jung bin, lasse ich mich in meiner Entscheidung über meine Zukunft nicht unter Druck setzen. So eine Lüge über mich werde ich niemals akzeptieren."

Was war geschehen? Die Bild hatte zuvor über den Youngster berichtet, dass es bisher zu keiner Einigung gekommen sei, weil die Gehaltsvorstellungen von Moukoko, dessen Vertrag beim BVB im Sommer ausläuft, das Angebot der Dortmunder übersteigen.

Moukoko: "Kein Spieler ist größer als der Verein"

"Mein voller Fokus liegt auf der Rückrunde und es geht um den Verein Borussia Dortmund. Kein Spieler ist größer als der Verein. Ich bin und werde nie größer als der Verein sein und am Ende bin ich nur ein kleiner Teil dessen. Es ist echt traurig, dass man heutzutage sowas auf die Welt bringen kann, damit ihr (Fans) ein falsches Bild von mir habt, echt sehr, sehr schade, denn ich bin immer noch schockiert von dem Bericht."

Vonseiten des BVB gibt es die klar kommunizierte Absicht, mit dem Nachwuchsstürmer verlängern zu wollen. Moukoko hatte immer wieder auch die sportliche Perspektive betont, die hat sich unter Trainer Edin Terzic merklich verbessert. "Ich bin seit sieben Jahren hier. Ich habe das Vertrauen von Edin, kenne das Umfeld und fühle mich hier sehr wohl", hatte Moukoko zuletzt noch gesagt.

Allerdings ist auch klar, dass der Youngster auf dem Radar zahlreicher Klubs auftauchen dürfte, was die Verhandlungen aus Dortmunder Sicht sicherlich nicht gerade einfacher machen werden. Zuletzt war Dortmunds nächster Champions-League-Gegner Chelsea als möglicher Interessent aufgetaucht.