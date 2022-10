Moukoko, Khedira und Netz offenbar in Flicks vorläufigem WM-Kader

Youssoufa Moukoko, Rani Khedira, Luca Netz und andere überraschende Namen haben offenbar Chancen auf eine WM-Nominierung.

Bis zum 21. Oktober mussten alle Nationaltrainer bei der FIFA ein vorläufiges Aufgebot für die bald anstehende WM in Katar melden. Bis zu 55 Namen durften auf der Liste stehen. Und offenbar hat Bundestrainer Hansi Flick dort auch ein paar überraschende Kandidaten platziert.

Wie "Bild" berichtet, gehören der 17-jährige BVB-Angreifer Youssoufa Moukoko, Union Berlins Mittelfeldspieler Rani Khedira oder Borussia Mönchengladbachs Linksverteidiger Luca Netz zum gemeldeten Aufgebot. Auch Niclas Füllkrug, der sich mit seinem starken Saisonstart bei Aufsteiger Werder Bremen in den Fokus gespielt hat und aktuell die Bundesliga-Torjägerliste anführt, soll dabei sein.

Eine Nachnominierung in den vorläufigen Kader ist nicht möglich. Nur wer auf dieser Liste auftaucht, hat Chancen, zum endgültigen, maximal 26-köpfigen Aufgebot zu gehören, das Flick am 10. November bekanntgeben wird. Über die Namen auf der vorläufigen Liste hatte sich der DFB in Schweigen gehüllt - anders als etwa der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal, der seine 39 Kandidaten veröffentlicht hatte.

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach), der bei der WM bereits als TV-Experte fürs ZDF feststeht, hat es dem Bericht zufolge ebenfalls in Flicks XXL-Kader geschafft - genau wie Mario Götze (Eintracht Frankfurt), sein Teamkollege bei der WM 2014.

Mit Kapitän Manuel Neuer (FC Bayern), seinem ersten Stellvertreter Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Bernd Leno (FC Fulham) sind demnach außerdem gleich fünf Torhüter gemeldet.

Insgesamt listet "Bild" 44 Namen auf. Ob Flicks vorläufigem Aufgebot weitere Kandidaten angehören, war zunächst unklar.

Die 44 Namen, die angeblich zum gemeldeten Aufgebot gehören, im Überblick:

Tor: Neuer (FC Bayern), ter Stegen (FC Barcelona), Trapp (Eintracht Frankfurt), Baumann (TSG Hoffenheim), Leno (FC Fulham)

Abwehr: Kehrer (West Ham United), Henrichs (RB Leipzig), Raum (RB Leipzig), Rüdiger (Real Madrid), Süle (Borussia Dortmund), Ginter (SC Freiburg), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Gosens (Inter Mailand), Hummels (Borussia Dortmund), Koch (Leeds United), Klostermann (RB Leipzig), Knoche (Union Berlin), Günter (SC Freiburg), Tah (Bayer Leverkusen), Netz (Borussia Mönchengladbach)

Mittelfeld: Kimmich (FC Bayern), Goretzka (FC Bayern), Gündogan (Manchester City), Musiala (FC Bayern), Wirtz (Bayer Leverkusen), Gnabry (FC Bayern), Sané (FC Bayern), Müller (FC Bayern), Reus (Borussia Dortmund), Kramer (Borussia Mönchengladbach), Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Götze (Eintracht Frankfurt), Brandt (Borussia Dortmund), Arnold (VfL Wolfsburg), Weigl (Borussia Mönchengladbach), Can (Borussia Dortmund), Stach (Mainz), Khedira (Union Berlin)

Sturm: Werner (RB Leipzig), Havertz (FC Chelsea), Adeyemi (Borussia Dortmund), L. Nmecha (VfL Wolfsburg), Füllkrug (Werder Bremen), Moukoko (Borussia Dortmund)