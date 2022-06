Moukoko: "Ich muss niemandem etwas beweisen - nur mir selbst"

Mit seinem zweiten Doppelpack in der deutschen U 21 war Youssoufa Moukoko der Matchwinner beim 2:1-Erfolg in Lodz. Nach der gelungenen Revanche gegen Polen stellte sich der 17-jährige Dortmunder nach einer für ihn schwierigen Saison erstmalig den Medien. Moukoko sprach über …

… die gelungene Revanche gegen Polen: "Der Trainer hat uns von Anfang an gesagt, dass es hier extrem hart für uns werden wird, aber zusammen haben wir es hinbekommen und am Ende 2:1 gewonnen und sind glücklich, mit drei Punkten nach Hause zu fahren."

… seinen aberkannten dritten Treffer: "Ich konnte nichts dafür und habe den Ball nur ein bisschen mit der Hand berührt, das habe ich auch nicht absichtlich gemacht. Aber wir haben 2:1 gewonnen, das zählt am Ende."

… seine Rolle in der U 21: "Meine Rolle ist, Tore zu schießen. Hier bekomme ich das Vertrauen vom Trainer, er hat mir von Anfang an mitgeteilt: 'Ich setze auf dich.' Das hat mir enorm Selbstvertrauen gegeben. Am Ende mache ich die Dinge, die ich gut kann auf dem Platz und das funktioniert halt."

Im Moment tue ich alles dafür, mich erst gar nicht zu verletzen, denn nächstes Jahr will ich auf jeden Fall angreifen. Youssoufa Moukoko

… den Erwartungsdruck: "Du musst einfach lernen, damit umzugehen. Ich habe Leute um mich herum, die immer wieder was sagen. Meine Eltern, Berater. Ich glaube, ich komme damit klar. Ich muss niemandem etwas beweisen - nur mir selbst. Das habe ich gelernt."

… die Rückschläge durch Verletzungen: "Das war kein Druck, ich war einfach verletzt, das hat mich auch traurig gemacht, das war anfangs sehr hart für mich. Aber auch aus Verletzungen lernt man viel, ich habe auch gelernt, damit umzugehen. Im Moment tue ich alles dafür, mich erst gar nicht zu verletzen, denn nächstes Jahr will ich auf jeden Fall angreifen."

… die Adaption an den Profifußball: "Ich glaube nicht, dass das mit dem Alter zu tun hat, sondern eher mit dem anderen Rhythmus im Profifußball, der ist ganz anders als im Juniorenfußball. Damit musste ich erst mal klarkommen. Mein Körper war noch nicht soweit. Ich habe aber hart an mir gearbeitet und arbeite auch jeden Tag daran, damit ich das nötige Level erreiche. Aber jetzt fühle ich mich sehr gut, habe bei der U 21 beide Spiele gespielt, 80 und 90 Minuten darüber bin ich sehr froh."

… die Ziele in der kommenden Saison: "Ich will auf jeden Fall mehr Spielpraxis sammeln, mehr Tore schießen und unbedingt verletzungsfrei bleiben. Jetzt habe ich Pause und kann durchschnaufen, und dann kann ich nächste Saison voll angreifen, ich bin extrem motiviert."