Moukoko fehlt dem BVB wochenlang

Rückschlag vor dem Start der Champions-League-K.-o.-Phase: Borussia Dortmund muss länger auf Youssoufa Moukoko verzichten.

BVB-Trainer Edin Terzic hat vorerst in der Offensive eine Option weniger. Youssoufa Moukoko, der sich am Samstag in Bremen verletzte, fällt wie erwartet länger aus. Am Montag vermeldete Sportdirektor Sebastian Kehl, dass sich der 18 Jahre junge Angreifer einen Anriss der Syndesmose zugezogen hat. Die Dortmunder Verantwortlichen rechnen mit einer sechswöchigen Ausfallzeit. "Das ist eine bittere Nachricht für ihn, für uns, gerade in der aktuellen Phase", so Kehl.

Schon nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Werder hatte Terzic gesagt: "Es sieht leider nicht ganz so gut aus." Moukoko hatte nach einem rüden und nicht einmal mit der Gelben Karte geahndeten Foul von Leonardo Bittencourt bereits in der 29. Minute verletzt ausgewechselt werden müssen und war am Sonntag genauer untersucht worden. "Jeder, der die Szene am Samstag gesehen hat, weiß, dass sie sehr schwierig aussah", sagte Kehl.

Brandt tröstet Moukoko

Nach Wochen, in denen der BVB auch wegen der kurzen Ausfallliste und starken Jokern eine Siegesserie hingelegt und sich im Kampf um den Meistertitel zurückgemeldet hat, ist Moukokos Ausfall der erste schwerere Rückschlag für Terzic im neuen Jahr. Der zweimalige Nationalspieler kommt in dieser Saison bislang auf 18 Einsätze in der Bundesliga (sechs Tore/vier Assists), sechs in der Champions League (0/2) und einen im DFB-Pokal (0/1). "Youssoufa wird bald wieder wichtige Tore für uns schießen", tröstete ihn Mitspieler Julian Brandt.

Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Chelsea an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte Sebastien Haller im Sturmzentrum beginnen, der in Bremen für Moukoko eingewechselt wurde, allerdings nur bedingt überzeugte (kicker-Note 4,5). "Am Mittwoch wird es keine Fragezeichen geben", sagte Kehl, nachdem Terzic zuletzt die Belastung durch moderate Rotation verteilt hatte. "Da wird es keine Wehwehchen, keine Müdigkeit geben."