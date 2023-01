Moukoko bekommt rechtzeitig die Kurve - doch der große Gewinner heißt Kehl

Youssoufa Moukoko bleibt beim BVB und legt damit eine realistische Selbsteinschätzung an den Tag. Doch der größte Gewinner des Pokers ist Sportdirektor Sebastian Kehl. Ein Kommentar von kicker-Reporter Matthias Dersch.

Wenn jemand nach mehr als 20 - über weite Strecken erfolgreichen - Jahren seinen Posten räumt, dann hat es der oder die Nachfolgerin nie sonderlich leicht. Zwangsläufig wird verglichen, geurteilt, bewertet - und das häufig sehr schnell und verfrüht. Das ist im Fußball nicht anders als in der Politik oder der Wirtschaft.

Auch Sebastian Kehl bekam das in den vergangenen Monaten zu spüren, seit er im Sommer als Sportdirektor von Borussia Dortmund auf Michael Zorc folgte. Auch wenn der frühere BVB-Kapitän als Leiter der Lizenzspielerabteilung bereits zuvor sportliche Verantwortung getragen hatte, war der Druck seitdem ein anderer. Kehl musste beständig liefern.

Moukokos neuer Vertrag sprengt keineswegs den Rahmen

Umso gefährlicher war für den 42-Jährigen die Causa Youssoufa Moukoko, die mit der Verlängerung des Sturmtalents ein gutes Ende für Kehl, den BVB und nicht zuletzt auch den Spieler gefunden hat. Wäre der Nationalspieler im kommenden Sommer ablösefrei gewechselt, hätte sich Kehl von vielen Seiten - ob berechtigt oder nicht - den Vorwurf anhören müssen, er habe es nicht geschafft, einen äußerst vielversprechenden und noch dazu jahrelang im Klub ausgebildeten Spieler zu halten. Dennoch ging er ins Risiko und setzte Moukoko und dessen Berater Patrick Williams nach einer finalen Verhandlungsrunde im Trainingslager in Marbella zuletzt via kicker ein Ultimatum bis zum Beginn des Spielbetriebs am Sonntag gegen den FC Augsburg.

Mit Erfolg: Am Samstag unterschrieb Moukoko einen neuen, bis 2026 datierten Vertrag, der finanziell fraglos werthaltig ist, aber keineswegs den Rahmen sprengt. Er beendete damit gerade rechtzeitig vor den für den BVB wegweisenden sportlichen Wochen die Hängepartie um seine Zukunft. Kehl darf sich trotz der vergleichsweise kurzen Vertragslaufzeit als der große Gewinner des Pokers fühlen. Nach dem lautlosen Überraschungstransfer von Julian Ryerson am Dienstag ist ihm binnen einer Woche ein weiterer Coup geglückt.

Das wird Kehl auch bei Reus und Hummels helfen

Kehl löste sich nach der zwar noch nicht abschließend bewertbaren, aber Stand jetzt nicht vollends durchschlagenden Sommer-Transferperiode durch den erfolgreichen Abschluss ein weiteres Stück aus dem Schatten seines Vorgängers Zorc und erwies sich als harter Verhandlungspartner, der auch vor Konsequenzen nicht scheut. Das wird ihm helfen, wenn er sich den nächsten drängenden Zukunftsfragen stellt. Denn die haben es in sich: Die Verträge der Spielführer Marco Reus und Mats Hummels laufen im Sommer aus. Hier wird Kehl erneut Verhandlungsgeschick beweisen und möglicherweise unbequeme Grundsatzentscheidungen treffen müssen.

Moukoko dagegen hat noch gerade rechtzeitig die Kurve bekommen, bevor sein Bild bei den zunehmend ungeduldiger werdenden Fans irreparable Schäden genommen hat. Die Anhänger dürften ihm am Sonntag im Stadion zujubeln. Kam der 18-Jährige doch zu der Einsicht, dass für seine noch junge Karriere weitere Jahre bei Borussia Dortmund besser sein dürften als ein verfrühter Wechsel ins Ausland, wo er angesichts seiner noch überschaubaren Leistungsdaten und nicht abgeschlossenen Entwicklung eher einer von vielen als das Toptalent schlechthin gewesen wäre.

Der Angreifer kann sich nun wieder voll und ganz darauf konzentrieren, seine in den vergangenen Monaten beachtlichen Fortschritte zu verstetigen. Und das wird auch nötig sein angesichts der überraschend schnellen Rückkehr von Sebastien Haller - die Kehl im Vertragspoker zusätzlich in die Karten spielte.