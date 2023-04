Moukoko: "Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid"

Youssoufa Moukoko glaubt trotz des Patzers in Bochum weiter an einen Meister BVB. Der Youngster erklärt, was bei seiner Großchance schieflief - und warum er zum Schiedsrichter schweigt.

Bei vielen BVB-Fans dürfte beim Aufwachen am Sonntag die Wut überwogen haben, Youssoufa Moukoko hatte immerhin "gemischte Gefühle". Durch das 1:1-Remis beim VfL Bochum hat Borussia Dortmund die Pole Position im Meisterrennen zumindest vorerst wieder an den FC Bayern verloren, der an diesem Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Tabelle wieder vorbeiziehen kann.

"Wir haben eine Riesenchance verpasst", sagte Moukoko im klubeigenen TV-Kanal. "Es ist doof für uns gelaufen, wir haben alles versucht, aber leider war der Fußballgott nicht auf unserer Seite. Wir ärgern uns bis heute und wahrscheinlich noch nächste Woche, aber ab Dienstag sollten wir nach vorne schauen. Es sind noch vier Spiele zu spielen."

Unabhängig vom Ärger um Schiedsrichter Sascha Stegemann analysierte Moukoko, dass seine Mannschaft nach dem frühen Rückstand durch einen Fernschuss von Anthony Losilla ("Das macht er einmal in fünf Monaten, dass der so reingeht") und Karim Adeyemis schnellem Ausgleich "volle Kontrolle gehabt" habe. Nur die Chancenverwertung passte diesmal nicht.

"Wir müssen das Spiel in der ersten Hälfte entscheiden"

"Wenn man ehrlich ist, müssen wir das Spiel schon in der ersten Hälfte entscheiden, weil wir so viele Chancen hatten", haderte Moukoko. "Aber wir hatten das Spielglück nicht so auf unserer Seite wie gegen Frankfurt." Beim 4:0-Heimsieg gegen die Eintracht war sechs Tage zuvor nahezu jeder Schuss drin gewesen.

Und auch Moukoko selbst vergab am Freitag kurz nach seiner Einwechslung eine gute Gelegenheit zum 2:1: Manuel Riemann parierte nach Vorlage von Marco Reus den zu zentralen Linksschuss des 18-Jährigen stark. "Ich habe nicht so viel Druck in die Beine bekommen. Ich hätte mit rechts schießen müssen, das habe ich auch gestern und heute noch mal mit den Trainern analysiert", berichtete Moukoko und lächelte: "Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid."

"Wir lassen uns von keinem Schiri aufhalten"

Über die Fehlentscheidung in der 65. Minute, als Adeyemi ein Foulelfmeter verwehrt worden war, wollte Moukoko dagegen nicht viele Worte verlieren. "Wenn ich meine Meinung dazu sage, werde ich gesperrt." Nur so viel: "Es ist ein ganz klarer Elfmeter."

An die Meisterschaft glaubt Moukoko trotz des Rückschlags nach wie vor. "Es sind noch vier Spiele, es ist noch gar nicht vorbei. Ich glaube immer noch dran", versicherte er. "Wir lassen uns von keinem Gegner, von keinem Schiri, von keiner Krankheit aufhalten lassen. Wir sind fest davon überzeugt. Wir haben es jetzt nicht mehr in der eigenen Hand, aber wir werden alles versuchen, den Druck bis zum Schluss hochzuhalten. Alle haben Bock darauf - der Trainer, die Menschen, die Stadt, alle."