Motorsport-Talent Beckmann: "Das ist eine krasse Welt"

Er ist eines der größten Talente im deutschen Motorsport. Doch für David Beckmann (21) ging es bisher nicht nur ums Gewinnen, sondern viel zu oft um fehlendes Geld.

Als Fünfjähriger saß David Beckmann das erste Mal im Kart - und war auf Anhieb schnell. Mit 14 gewann er die Deutsche Junior-Meisterschaft vor Mick Schumacher, danach ging es über die Formel 4, wo er Rookie-Meister wurde, in die Formel 3 und im vergangenen Jahr in die Formel 2. Dort fuhr Beckmann zunächst für den tschechischen Charouz-Rennstall, war gleich im ersten Rennen in Bahrain Dritter, und dennoch endete seine Saison vorzeitig.

Herr Beckmann, lebt er noch, Ihr großer Traum von der Formel 1?

Der Traum lebt noch, aber er ist nicht mehr realistisch. Dazu hätte ich noch ein Jahr Formel 2 fahren müssen, aber das ist finanziell leider unmöglich.

Viele Rennställe haben selbst ständig große finanzielle Sorgen und nehmen lieber einen Fahrer, der Geld mitbringt. David Beckmann

Sie waren 2021 sechsmal in den Top 10, zweimal auf dem Podium, warum ging es sechs Rennen vor Schluss nicht weiter?

Die Saison war ganz okay, obwohl ich auch Fehler gemacht habe. Aber am Ende hatte ich leider kein Budget mehr. Man weiß ja meistens am Anfang schon, dass man während der Saison noch Geldgeber finden muss, etwa durch gute Ergebnisse, das hat bei mir leider nicht geklappt.

Es heißt, eine Formel-2-Saison koste mindestens einen sehr hohen sechsstelligen Betrag. Ohne private Sponsoren oder reiche Eltern also kein Cockpit?

Viele Rennställe haben selbst ständig große finanzielle Sorgen und nehmen lieber einen Fahrer, der Geld mitbringt. Diese Jungs können auch Auto fahren, ob sie dann ein oder zwei Zehntel langsamer pro Runde sind, ist manchen Teams eben nicht ganz so wichtig. Es ist für sie auch eine Überlebensstrategie.

Also ist nur noch entscheidend, wie viel Geld einer mitbringt, nicht das Talent?

Anfangs im Kartsport nicht unbedingt, auch die Formel 4 ist noch halbwegs entspannt. Aber Formel 3 und Formel 2 - das ist eine ganz krasse Welt. Wer mehr Geld hat, hat das bessere Material, bessere Ingenieure, mehr Testtage - und dann ist man eben auch schneller.

Experten rühmen Sie als eines der größten deutschen Talente im Motorsport, aber es reicht finanziell nicht für die Top-Serie. Ist das nicht frustrierend?

Eigentlich war mir schon 2019 klar, dass es sehr schwierig wird. Aber ich bin Racer aus Leidenschaft, ein Egoist in meiner Sportart, ich möchte der Beste sein und Rennen gewinnen. Also bin ich 2020 und 2021 noch Formel 3 und Formel 2 gefahren, um mir so die Tür zu öffnen für andere interessante Serien. Denn das Ziel bleibt, professioneller Rennfahrer zu werden.

Im Februar sind sie nun in die Formel E gewechselt, beim renommierten Team Andretti aus den USA arbeiten Sie als Ersatz- und Testfahrer.

Ein super Einstieg für mich. Die Formel E bietet eine Kombination aus spektakulären Rennen, technischen Innovationen und Lösungen für eine nachhaltige Zukunft. Letzteres sticht für mich persönlich besonders hervor, da wir schon seit Jahrzehnten im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv sind.

"Racer aus Leidenschaft": David Beckmann. picture alliance / DPPI media

Ihre Familie betreibt von Hagen aus Windkraftanlagen. Wird so Ihr CO2-Abdruck etwas gemildert?

(lacht) Mein Vater spart mit den Windrädern viel mehr ein, als ich rausblase. Das Problem sind weniger die Rennautos als vielmehr das Drumherum, all die Laster, Schiffe, Flugzeuge, die das Material samt Mannschaft transportieren. Das ist wirklich schlimm und mir sehr wohl bewusst.

Was ist die Lösung? Aufhören zu fahren?

Dafür bin ich zu sehr Racer. Warum nicht mehr elektrische Antriebe? Und muss es immer einmal um die Welt sein? Man könnte vieles viel kleiner halten, und es wäre immer noch Rennsport.

War die Formel-2-Saison womöglich schon das sportliche Highlight Ihrer Karriere?

Nein, warum? Natürlich ist es supercool, sich im Umfeld der Formel 1 zu bewegen, das war auch anfangs in der Formel 3 schon beeindruckend, wenn man einen Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel zufällig an der Strecke getroffen hat. Aber die Formel 2 ist eine Junior-Serie, junge Fahrer kommen und gehen dort ständig. In den Berufs-Rennserien ist die Talentdichte vielleicht etwas höher, weil die guten Fahrer dort über viel längere Zeit bleiben. Und auch Geld verdienen.

Was denken Sie: Werden Sie für längere Zeit der letzte deutsche Spitzenfahrer in der Formel 2 gewesen sein?

Schwer zu sagen. Vom Talent kämen einige infrage, aber es reicht wohl bei den meisten finanziell nicht mal für die Formel 3. Dort war letztes Jahr schon David Schumacher der einzige Deutsche. Die Sponsorensuche ist insgesamt viel schwieriger, als sie es früher war.

Inwiefern ist das heute schwieriger?

Vettel oder Hamilton waren ja früher auch nicht reich, dafür hatten sie jede Menge Unterstützer. In Zeiten des Klimawandels aber ist Motorsport für viele Firmen nicht mehr sehr attraktiv. Dann muss eben die Familie selbst das Geld aufbringen, damit das Kind fahren kann.

Sie haben eine Schwester und einen Bruder. Gab es keinen Neid, weil Ihre Eltern schon zu Kart-Zeiten so viel Geld für Sie ausgegeben haben?

Nein, zum Glück nie. Es hat uns als Familie eher zusammengeschweißt, vor allem mich und meinen Vater, der mir alles erst ermöglicht hat. Er war schon im Bambini-Bereich auf Sponsorensuche.

Viele Familien nehmen Hypotheken auf, um den Rennfahrer-Traum des Nachwuchses zu erfüllen.

(lacht) Das haben wir irgendwann auch gemacht. Inzwischen arbeite ich ja sehr aktiv in unserer Firma mit, das ist meine Einnahmequelle.

Sie haben auch Investoren. Werden die ihr Geld wiedersehen?

Davon bin ich überzeugt. Ich bin mit 21 ja noch jung und wechsle erst vom Junior- in den "Profi"- Bereich. Ich sage nicht, dass ich der Schnellste bin, aber ich weiß, dass ich schnell bin.

Es war auch eine harte Schule, vor allem für einen 16-Jährigen. Denn es wird immer erwartet, dass man so reif ist wie ein 26-Jähriger und es gar nicht genug Disziplin und Ernsthaftigkeit geben kann. David Beckmann

2016 waren Sie als 16-Jähriger der jüngste Formel-3-Pilot der Welt. Red Bull nahm Sie unter Vertrag, aber Sie waren nie offiziell im Junior Team.

Meine 2016er Saison war leider nicht gut genug, so bin ich nicht reingekommen. Sonst wäre vielleicht etwas mehr daraus geworden.

David Beckmann, 2016 bei Red Bull. picture alliance / HOCH ZWEI

Sie fuhren auch bei Mücke Motorsport und Van Amersfoort Racing, zwei der bekanntesten Talentschmieden. Was gab es dort zu lernen?

Ich hatte zwei extrem erfahrene Teamchefs, die sich nach Fehlern sehr um mich gekümmert haben. Daraus lernt man, aber es war auch eine harte Schule, vor allem für einen 16-Jährigen. Denn es wird immer erwartet, dass man so reif ist wie ein 26-Jähriger und es gar nicht genug Disziplin und Ernsthaftigkeit geben kann. Manchmal vermisst man da schon das normale Leben, abhängen mit den Freunden.

Waren die jungen Schumachers, also Michaels Sohn Mick und Ralfs Sohn David, nicht besondere Konkurrenten? War es anders, sie zu schlagen?

Nein, überhaupt nicht. Wir kennen uns schon so lange, seit wir Kinder sind. Da ist es wirklich völlig egal, wer welchen Nachnamen hat. Im Cockpit geht es ums Gewinnen.

Und Sophia Flörsch, die 2021 in der DTM fuhr und als Frau viel Aufmerksamkeit bekommt?

Auch gegen sie bin ich früher oft gefahren. Im Rennen sind sie alle einfach Gegner.

Aber ist es durch diese drei nicht schwieriger, Sponsorengelder zu finden?

Das macht keinen Unterschied. Sie nehmen mir wohl eher keine Gelder von Firmen weg, die sonst mich unterstützen würden. Eher gibt es vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit für die kleineren Formel-Serien insgesamt, was bestimmt nicht schaden kann.

