Motorrad "Tinker Toy" mit 48-Zylindern: Wie verrückt ist das denn!?

Im Jahr 2003 hat ein britischer Ingenieur ein Motorrad der Superlative geschaffen: Aus 16 Dreizylindern baute Simon Whitelock einen mächtigen 48-Zylinder-Antrieb. Damit schaffte es die "Tinker Toy" ins Guinness-Buch der Rekorde. Jetzt steht sie zum Verkauf.

Aus kontinentaleuropäischer Sicht ist Großbritannien ein Biotop, in dem die verrücktesten Ideen gedeihen. Ein Vorurteil? Vielleicht. Blickt man aber auf das, was der britische Ingenieur Simon Whitelock im Jahr 2003 auf zwei Räder gestellt hat, scheint die Einschätzung nicht gar so verkehrt zu sein. Whitelocks Bestreben war es seinerzeit, sich im Guinness-Buch der Rekorde zu verewigen. Gegenstand des Ehrgeizes: Das Motorrad mit den meisten Zylindern überhaupt zu bauen.

Extra-Einzylinder als Anlasser

Der Brite schritt zur Tat. Herhalten musste eine Kawasaki KH250. Und was ihr Herzstück betrifft - den Motor nämlich - letztlich nicht nur eine. Insgesamt 16 Dreizylinder-Zweitakter fügte Whitelock zusammen, angeordnet in sechs Bänken zu jeweils acht Zylindern. Das ergab ein mächtiges 48-Zylinder-Triebwerk mit 4,2 Litern Hubraum. Und weil außerdem der Einzylinder aus einer 125er-Kawasaki als Anlasser benötigt wurde, stand unterm Strich sogar ein 49-Zylinder-Bike, dem der Guinness-Eintrag nicht mehr zu nehmen war.

Mega-Motor: Die Inspiration lieferten die Flugzeug-Triebwerke aus den 1940er-Jahren. Bonhams

"Tinker Toy" nannte Simon Whitelock sein außergewöhnliches Einzelstück, was man frei als "selbst gebasteltes Spielzeug" übersetzen könnte. Neben den Kawasaki-Ingredenzien wurden auch die Bremsen einer Honda Gold Wing und das Getriebe einer BMW K100 verbaut.

Tatsächlich fahrbereit

Auch optisch ist die Tinker Toy ein reichlich skurriles Teil. Sehr lang fällt sie aus, der Sattel musste weit hinter dem massiven Motorblock angelegt werden, was dazu führt, dass der Lenker nur mit nahezu auf dem "Tank" aufliegendem Oberkörper zu erreichen ist, wie ein Youtube-Video zeigt. Dem Film ist auch zu entnehmen, dass die Tinker Toy tatsächlich anspringt, knatternd und unter blauem Auspuffqualm. Und sie lässt sich zumindest wenige Meter fahren, was allerdings reichlich verwegen aussieht. "A little tricky to ride", räumt Whitelock ein.

Sieht retro aus: Die Kawasaki KH250 ist ein Kind der 1970er-Jahre. Bonhams

Jetzt trennt er sich von seinem 48-Zylinder-Baby. Am 21. April 2024 soll die Tinker Toy im Rahmen der International Classic MotorCycle Show von Stafford versteigert werden. Das Auktionshaus Bonhams nennt einen Schätzpreis von 40.000 bis 60.000 Pfund beziehungsweise 47.000 bis 70.000 Euro.