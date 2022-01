Motiviert zurück in Frankfurt: Heller verstärkt den FSV

Seit Sommer 2021 war Marcel Heller vereinslos, nun kehrt der 35-Jährige auf die Fußballbühne zurück - wenn auch nicht auf die ganz große. Der FSV Frankfurt hat aber seinen "Wunschspieler".

"Der FSV ist ein absoluter Traditionsverein", und der hat sich "sehr um mich bemüht, das hat mir sehr imponiert." Das Ergebnis: Heller hat einen Vertrag bis zum Saisonende beim abstiegsgefährdeten Regionalligisten vom Bornheimer Hang unterschrieben.

Für den offensiven Außenbahnspieler ist es eine Rückkehr nach Frankfurt, absolvierte er doch für den Stadtrivalen Eintracht vor über zehn Jahren 34 seiner insgesamt 123 Bundesliga-Spiele. "Ich freue mich, dass ich ab sofort für den FSV Frankfurt spielen kann und endlich wieder auf dem Platz zu stehen."

Da stand er seit Anfang Februar 2021 nicht mehr, seinen letzten Einsatz für seinen vorherigen Arbeitgeber SC Paderborn hatte Heller im Pokalkrimi in Dortmund (2:3 n.V.).

In den Gesprächen mit ihm habe ich seinen Ehrgeiz und seine Motivation gespürt, für den FSV in der Rückrunde alles zu geben. Thomas Brendel

Nun also der FSV, dem er im Abstiegskampf helfen will. "Den Klassenhalt zu schaffen, ist für mich persönlich eine sehr reizvolle Aufgabe."

Davon ist Thomas Brendel überzeugt: "Mit Marcel Heller bekommen wir unseren absoluten Wunschspieler. Marcel kann auf beiden offensiven Außenbahnen eingesetzt werden. In den Gesprächen mit ihm habe ich seinen Ehrgeiz und seine Motivation gespürt, für den FSV in der Rückrunde alles zu geben. Er verfügt über enorme Erfahrung und zeichnete sich bei seinen vielen Stationen stets als schneller und trickreicher Vorlagengeber aus", so der Sportlicher Leiter des FSV.

Die Hessen liegen mit derzeit 22 Punkten zwei Zähler hinter Pirmasens auf einem Abstiegsplatz.

