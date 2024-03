Motiviert durch "speziellen Besuch": Goretzka schafft Novum

Leon Goretzka war gegen Mainz an vier Bayern-Treffern direkt beteiligt. Nach der Partie verriet der 29-Jährige, dass "spezieller Besuch" für einen besonderen Motivationsschub gesorgte hatte. Joshua Kimmich bekam ein Sonderlob.

Zwei Vorlagen und zwei Tore steuerte Leon Goretzka am Samstag zum überzeugenden 8:1-Sieg des FC Bayern über Mainz 05 bei. Vier Scorerpunkte waren dem 29-Jährigen noch in keinem Pflichtspiel gelungen. "Spezieller Besuch" hatte für einen besonderen Motivationsschub gesorgt, wie Goretzka nach der Partie bei Sky verriet: "Es sind Bekannte und Freunde, die ich lange nicht gesehen hab. Die haben gesagt, jetzt sind wir mal wieder hier, jetzt musst du mal wieder ein Tor machen." Er habe zwar versucht zu erklären, dass dies auf seiner aktuellen Position eigentlich gar nicht mehr ginge, die Forderung hatte aber Bestand - und Goretzka gehorchte.

Lob für Kimmich

Denn in der 20. Minute leuchtete sein Name ein erstes Mal auf der Anzeigetafel in der Allianz-Arena auf - auch weil sich die Bayern im Gegensatz zu den Mainzern hellwach präsentierten. Joshua Kimmich führte einen Freistoß schnell auf, Harry Kane traf den Pfosten, Goretzka staubte ab. Seinem ehemaligen Nebenmann auf der Doppelsechs, der mittlerweile wieder als Rechtsverteidiger aufläuft, hätte Goretzka den Assist gegönnt, denn "Jo spielt da eine ganz entscheidende Rolle". Ohnehin kennt Goretzka "keinen Rechtsverteidiger auf der ganzen Welt, der auf dieser Position so viel Einfluss auf das Spiel haben kann".

Doch auch er selbst spielte eine Hauptrolle an diesem Samstagnachmittag. Sein blitzgescheiter Pass auf Kane sorgte dafür, dass die Münchner mit einer 3:1-Führung in die Kabinen gingen. Das 6:1 durch den eingewechselten Serge Gnabry bereitete der Box-to-Box-Spieler nicht minder stark vor. Dass Goretzka dann selbst per Kopf den 8:1-Entstand besorgte, machte den Tag für den hauseigenen Fanclub perfekt.

Ich habe einmal gewunken und es wurde auch zurückgewunken. Sie scheinen zufrieden zu sein. Leon Goretzka

"Dass es dann heute gleich mit vier Scorerpunkten geklappt hat, ist natürlich eine lustige Geschichte", freute sich auch Goretzka. Auch für den Anhang also ein gelungener Ausflug: "Ich habe einmal gewunken und es wurde auch zurückgewunken. Sie scheinen zufrieden zu sein."

"Endlich mal wieder sehr viele Tore geschossen"

Neben all der persönlichen schönen Geschichten war natürlich auch der Sieg an sich ein wichtiger. Gerade nach Wochen, in denen es den Münchnern selten so leicht vom Fuß ging wie gegen Mainz. "Es war ein sehr überzeugender Sieg von uns - über 90 Minuten", stellte auch Goretzka fest. "Wir haben ein sehr gutes und konsequentes Spiel gemacht. Und auch endlich mal wieder sehr viele Tore geschossen, und das macht natürlich deutlich mehr Spaß heute."

Gerade diese überzeugenden Siege habe man zuletzt "vermissen lassen", deshalb "sind wir in der Bundesliga in der Situation, in der wir sind" - sprich sieben Punkte hinter Tabellenführer Leverkusen. Trotz des großen Abstands, den Bayer 04 am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Wolfsburg wieder auf zehn Punkte stellen kann, sei es die "Pflicht, dem Verein gegenüber alles zu tun und weiter alles in die Waagschale zu werfen und natürlich unsere Spiele zu gewinnen". Und: "Wenn Leverkusen anfängt zu wackeln, dann müssen wir da sein, das ist einfach unsere Aufgabe."