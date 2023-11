"Motivation und Verpflichtung": Hertha erreicht Mitglieder-Meilenstein

Hertha BSC hat als dritter Verein der 2. Bundesliga die Mitglieder-Marke von 50.000 geknackt. Das "starke" Zeichen sieht Kay Bernstein gleichzeitig als Verpflichtung.

Trotz des Abstiegs und dem schwachen Start in die Zweitliga-Saison steigt die Attraktivität von Hertha BSC - zumindest belegen diese die Mitgliederzahlen des Hauptstadtklubs. Am vergangenen Wochenende knackte der Zweitligist den Meilenstein von 50.000 Mitgliedern. "Wir haben in keinem Jahr zuvor so viele neue Mitglieder begrüßen dürfen. Das ist ein starkes Zeichen und gleichzeitig Motivation und Verpflichtung für uns, mit Leidenschaft, Herzblut und Akribie die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft unseres Vereins zu stellen", so Präsident Kay Bernstein.

Der 43-Jährige übergab gemeinsam mit Trainer Pal Dardai Vincent Krüger, dem 50.000 Mitglied, zusätzlich zu der Urkunde sowie dem Ausweis ein "besonderes Trikot" und Karten für das Heimspiel am Samstagabend gegen Karlsruhe.

Man kann sich wieder mit dem Team und den Spielern, vor allem den Jungs aus der Akademie, identifizieren. Vincent Krüger

Krüger lieferte bei diesem Termin auch gleich einen möglichen Grund für das Wachstum der Mitgliederzahlen. "Man kann sich wieder mit dem Team und den Spielern, vor allem den Jungs aus der Akademie, identifizieren", nannte der Fan zumindest seinen Anlass für das Ausfüllen des Mitgliedsantrags. Unter anderem gehören die Eigengewächse Tjark Ernst, Marton Dardai und Marten Winkler zu den unangefochtenen Stammspielern.

Im Bundesliga-Unterhaus festigen die Berliner damit im Mitglieder-Ranking den dritten Platz - nur Hamburg und Schalke besitzen in der 2. Bundesliga eine höhere Strahlkraft.

Die Unterstützung der Hertha-Fans registrieren die Akteure nicht nur während ihrer Partien, sondern auch privat. "Wir spüren den Rückhalt bei den Spielen, aber auch morgens beim Brötchen holen", verriet Trainer Dardai. Am Samstag wollen die Berliner ihren Anhang dann mit dem vierten Heimsieg in der Liga für den Support belohnen.