Morten Olsen spielt nicht mehr für GOG Håndbold

Der dänische Rückraumspieler und Ex-HBL-Profi Morten Olsen und der dänische Meister und Pokalsieger GOG Håndbold gehen ab sofort getrennte Wege. Das gab der Verein auf seiner Homepage bekannt. GOG spricht von einem zerrütteten Vertrauensverhältnis.

"Wir haben uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen, weil es das Beste für die Mannschaft und den Verein ist. Wenn man sich nicht zu 100 Prozent vertraut, kann man nicht richtig zusammenarbeiten, und obwohl es eine bedauerliche Situation ist, ist es eine notwendige Entscheidung, die ich voll und ganz mit dem Vorstand teile, damit alle Parteien vorankommen können", wird GOG-Manager Kasper Jørgensen auf der Vereinshomepage zitiert.

Der ehemalige Nationalspieler Morten Olsen hat einen großen Anteil an den Erfolgen, die GOG in den letzten drei Spielzeiten mit zwei dänischen Meisterschaften und zwei Pokaltiteln erzielt hat. "Ich hatte eine tolle Zeit bei GOG, aber jetzt ist es Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Ich freue mich auf die Zukunft", sagt der mittlerweile 39-jährige Morten Olsen, der sich nach dem Champions-League-Sieg gegen Porto am Mittwoch von seinen Mannschaftskameraden verabschiedete.

Morten Olsen wechselte im Sommer 2020 von der TSV Hannover-Burgdorf zurück zu GOG Håndbold. Der Spielmacher hatte bereits von 2003 bis 2005 bei GOG unter Vertrag gestanden. Mit der dänischen Nationalmannschaft wurde Olsen 2016 Olympiasieger. 2019 und 2021 holte er WM-Gold mit Dänemark. Nach Olympia-Silber 2021 beendete er seine Nationalmannschaftskarriere. Insgesamt absolvierte Olsen 118 Länderspiele, in denen er 218 Tore erzielte.