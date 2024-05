Mors-Thy Håndbold bindet dänischen U20-Nationaltorhüter

Der dänische Erstligist Mors-Thy Håndbold bindet das Torwarttalent Simon Lundorf weiter an sich. Lundorf ist bei den Profis als dritter Torhüter neben Svend Rughave und Oliver Larsen eingeplant.

Der Vertrag mit Simon Lundorf läuft nun bis zum 30. Juni 2026. Lundorf ist ein dänischer U20-Nationalspieler und 1,93 Meter groß. Der 20-Jährige begann seine Handballkarriere bei Thisted IK und ab der U12 bei HF Mors. Sein Ligadebüt gab er im Alter von 18 Jahren in den Playoffs gegen Fredericia HK im Mai 2022 - und seit dieser Saison gehört er zum Talentkader (mit einem Jugendvertrag) von Mors-Thy Håndbold, der nun in einen Profivertrag umgewandelt wird.

Lundorf: "Ein Kindheitstraum"

„Es ist ein Kindheitstraum, für Mors-Thy Håndbold zu spielen. (...) Mors-Thy Håndbold hat ein gutes Trainingsumfeld mit vielen jungen Leuten, die hier alles geben, wo man hart arbeitet und für das Logo kämpft, und das sind Werte, in denen ich mich wiederfinden kann", so Simon Lundorf.

"Gleichzeitig ist der Verein dafür bekannt, dass er jungen Spielern Vertrauen entgegenbringt und sich nicht scheut, jungen Spielern eine Chance zu geben - also hoffe ich natürlich, dass ich sie bekomme. Und dann träume ich davon, mich in die Mannschaft hineinzubeißen, eine Rolle zu bekommen und Mors-Thy Håndbold so gut wie möglich zu helfen und an die guten Spielzeiten der letzten Jahre anzuknüpfen", sagt er. Mors-Thy-Cheftrainer Niels Agesen meint: "Simon ist ein junger Torhüter, der bereits gezeigt hat, was er kann." Lundorf sei ehrgeizig und trainingswillig.