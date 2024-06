Mors-Thy Håndbold bindet 18-jährigen Mittelmann

Der dänische Erstligist Mors-Thy Håndbold hat den Vertrag mit einem hochtalentierten Rückraumspieler zur kommenden Saison um drei Jahre verlängert.

Anton Houe nimmt den Handball auch in den nächsten drei Jahren für Mors-Thy in die Hand. Sascha Klahn

Anton Houe, der aktuell noch in der U19 von Mors-Thy Håndbold spielt, wird zur kommenden Saison weiter an den Kader des dänischen Erstligisten heranrücken. Dafür hat Houe einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

Der 18-jährige Mittelmann debütierte in den Play-Off-Spielen bereits für Mors-Thy und trug auch das Trikot mehrerer dänischer Auswahlmannschaften. So ist er etwa Teil der U20-Nationalmannschaft.

"Es ist ein großer Kindheitstraum, einen Vertrag bei Mors-Thy Håndbold zu unterschreiben", erklärte Houe in der Pressemitteilung: "Dafür habe ich gekämpft und darauf hingearbeitet, und ich bin glücklich und stolz, dass ich es geschafft habe. Für einen Jungen aus der Region wie mich ist Mors-Thy Handball etwas ganz Besonderes, und ich freue mich darauf, Teil der Mannschaft zu werden und hoffentlich gut abzuschneiden und eine Rolle in der Mannschaft zu bekommen."

Auch Cheftrainer Niels Agesen fand positive Worte: "Anton hat in der vergangenen Saison in der U19-Mannschaft gute Leistungen erbracht, und auch beim Training mit der Ligamannschaft hat er sich sehr gut geschlagen. Deshalb war es nur natürlich, dass wir uns nach ihm umgesehen haben, als wir am Ende der Saison zu wenig Spieler hatten, und das hat zu einer Vereinbarung geführt, die Anton für die nächsten drei Jahre an Mors-Thy Handball bindet, worüber wir sehr froh sind."

Hinsichtlich der Stärken des 18-jährigen erklärte Agesen: "Mit Anton bekommen wir einen intelligenten und sehr explosiven Spielertyp, der sowohl werfen als auch Eins-gegen-Eins-Duelle gewinnen kann. Der Plan ist, dass er nächstes Jahr für die U19-Mannschaft spielt und mit dem Ligakader trainiert, und hoffentlich sehen wir ihn langfristig in der Liga."