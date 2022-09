Moriyasus Zwei-Team-Taktik für Katar: Wie gut ist Japan?

Wenn am 23. November der Anpfiff zum Auftaktmatch der Gruppe E ertönt, stehen sich Japan und Deutschland gegenüber. Die Samurai Blue könnten sich für die Flick-Elf als harte Nuss erweisen - nicht zuletzt aufgrund der speziellen Taktik von Hajime Moriyasu.

Verwundert blickte der eine oder andere auf die Aufstellung des deutschen WM-Auftaktgegners Japan beim Spiel gegen Ecuador. Nationaltrainer Hajime Moriyasu hatte in der vorletzten Partie vor WM-Start doch glatt komplett durchgetauscht und beim 0:0 gegen die Südamerikaner am Dienstag eine im Vergleich zum überzeugenden 2:0-Erfolg gegen die USA vollkommen neu zusammengesetzte Startelf auf den Rasen geschickt.

Dass der 54-Jährige mit dieser Taktik allerdings ein besonderes Ziel verfolgt, ließ er jüngst bereits durchklingen: Moriyasu plant, bei der WM mächtig durchzurotieren. Gegen Deutschland, so sagt er, müssen seine Spieler sich viel mehr aufopfern und Energie verbrauchen als normal, daher soll eine zweite schlagkräftige Truppe gegen Costa Rica ran, damit die erste Garde Kraft tanken kann für den Gruppen-Showdown mit Spanien. Zwar ruderte der Nippon-Trainer nach dem Ecuador-Spiel auf Nachfrage zur Rotation ein wenig zurück, ein größerer Personaltausch ist dennoch zu erwarten, da er vor kurzem noch sagte, dass man für den Erfolg eigentlich zwei Teams benötige, um das ausgerufene Ziel "Viertelfinale" zu erreichen.

Kamada und Endo überzeugen

Besonders beim Auftritt gegen die - zugegebenermaßen an diesem Abend schwachen - US-Amerikaner tankten die Japaner Selbstvertrauen. Defensiv wie offensiv wirkte das Kollektiv gut eingespielt und beeindruckte mit frühem Pressing und stabiler Defensive. Besonders hervorzuheben waren dort Eintracht Frankfurts Daichi Kamada, der auch gegen Ecuador nach seiner Einwechslung frischen Wind in den Angriff brachte, und Stuttgarts Wataru Endo, der als zweikampfstarker Ruhepol im defensiven Mittelfeld fungierte.

Auch dessen Teamkollege Hiroki Ito zeigte mal in der Innenverteidigung, mal links hinten seine Qualitäten. Freiburgs Ritsu Doan durfte zweimal auf Rechtsaußen ran, während Düsseldorfs Ao Tanaka gegen Ecuador auf der Doppel-Sechs agierte.

Stammspieler werden noch gesucht, das System steht

Nationaltrainer Moriyasu sagt selbst, dass er in den vergangenen Testspielen viel ausprobiert und dadurch eine große Auswahl an taktischen Möglichkeiten zur Verfügung habe, und lobte sein Team: "Ich denke, dass die Spieler, die von Beginn an gespielt haben, sowie die Einwechselspieler gezeigt haben, dass sie die Qualität haben, das Turnier zu spielen." Sie hätten bestätigt, dass das Team funktioniere, "egal wer auf dem Platz steht".

Was die Kaderzusammenstellung angeht, wird Moriyasu jetzt noch auf die Leistung seiner Spieler in den verbleibenden Ligaspielen bei ihren Klubs schauen, bevor er in Kürze das WM-Aufgebot nominiert.

Hoffnung auf die Verletzen - Wettlauf mit der Zeit

Ein wenig Hoffnung besteht beim Trainer noch, dass die Verletzten Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) und Takuma Asano (VfL Bochum) rechtzeitig fit werden, Yuya Osako (Vissel Kobe) absolvierte bereits wieder sein erstes Spiel nach der Verletzung und traf doppelt. Bei allen Spielern hält Moriyasu noch die Türe offen. Viel Zeit bleibt aber nicht, die Blessuren auszukurieren, für das Turnier fit zu werden und zu überzeugen - für alle drei wird es ein Wettlauf gegen die Zeit.

Doch auch wenn es für die Leistungsträger nicht reichen sollte, hat Moriyasu am Ende einen gut aufgestellten Kader, der weniger durch Stars als das Kollektiv glänzt. Bevor es dann gegen Deutschland richtig ernst wird, absolvieren die Japaner in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter WM-Bedingungen am 17. November noch einen letzten Härtetest gegen WM-Teilnehmer Kanada.