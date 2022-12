Moriyasus Prophezeiung: "Der Start einer neuen Ära"

Beim Achtelfinal-Aus gegen Kroatien vergibt Japan im Elfmeterschießen eine historische Chance. Dennoch soll dieses Ende in Katar aus Sicht des Trainers erst den Beginn einer spektakulären Entwicklung markieren.

Aus Katar berichtet Thiemo Müller

Nur allzu gerne hätte Haijme Moriyasu in Katar Geschichte geschrieben und Japans Nationalmannschaft zum ersten Mal in ein WM-Viertelfinale geführt. Die Chance war am Montagabend im Achtelfinal-Duell mit Kroatien zum Greifen nah - doch mit gleich drei Fahrkarten im Elfmeterschießen gegen Keeper Dominik Livakovic gaben die Samurai Blue Historisches aus der Hand.

"Es ist schade, dass wir diesen besonderen Schritt nicht machen konnten", stellte Moriyasu anschließend enttäuscht fest, "ein Sieg war gut möglich." Zugleich prophezeite der 54-Jährige, dass dies keine einmalige Gelegenheit für die Ostasiaten bleiben werde. Im Gegenteil: "Wir haben hier den Start einer neuen Ära des japanischen Fußballs erlebt. Wir haben gezeigt, dass wir auf Weltklasse-Niveau mitspielen und gewinnen können. Mit diesem Bewusstsein werden wir auf die nächste Stufe kommen."

Gegen Deutschland und Spanien konnten wir in der zweiten Hälfte zulegen - diesmal nicht. Haijme Moriyasu

In der Tat: Nach den sensationellen 2:1-Siegen gegen Deutschland und Spanien in der Gruppenphase blieb das mit etlichen Bundesligaprofis wie Daichi Kamada, Wataru Endo, Maya Yoshida und Ritsu Doan gespickte Team auch gegen den amtierenden Vizeweltmeister in der regulären Spielzeit plus Verlängerung unbesiegt. Bis zum kroatischen Ausgleichstreffer durch Ivan Perisic nach knapp einer Stunde war Japan sogar die bessere Mannschaft, bestimmte mit taktisch disziplinierter Verteidigung und gezielten Umschaltaktionen das Geschehen.

Mit zunehmender Spieldauer schienen dem Außenseiter indes zusehends die Kräfte auszugehen. "Das stimmt", bestätigte der Coach, "gegen Deutschland und Spanien konnten wir jeweils in der zweiten Hälfte zulegen. Diesmal war das nicht so. Kroatien hat uns sehr gut analysiert und unsere Stärken gebändigt."

Wir können nicht von einem Tag auf den anderen zu Superhelden werden. Haijme Moriyasu

Bei allen Ambitionen legte der Fußballlehrer auch ausdrücklich Wert darauf, die Maßstäbe nicht zu verrücken: "Wir können nicht von einem Tag auf den anderen zu Superhelden werden", betonte Moriyasu, "das müssen wir akzeptieren und uns Stück für Stück verbessern." Als konkrete Punkte führte er "den letzten Ball in die Spitze" auf und auch "die Abschlussqualität im Strafraum". Unter diesen Aspekten gebe es "immer noch eine Lücke zwischen uns und den europäischen Teams. Da hinken wir noch hinterher". Und, nach dem unmittelbar zuvor Erlebten logisch: "Auch im Elfmeterschießen müssen die japanischen Spieler besser werden."

Die Spieler entschieden selbst über die Schützen

Einen Vorwurf mache Moriyasu seinen Fehlschützen Takumi Minamino, Kaoru Mitoma und dem Schalker Yoshida indes nicht: "Wer unter diesem Druck antritt, verdient all meinen Respekt." Wer überhaupt zum Punkt geht, habe nicht er bestimmt, sondern "die Spieler untereinander entschieden", klärte Moriyasu zudem auf.

Dass sein Team unmittelbar danach mental am Boden lag, sei nachvollziehbar. Aber: "Ich habe ihnen direkt gesagt: 'Was ihr hier geleistet habt, kann euch keiner nehmen'." Und die Entwicklung soll ja gerade für die Generation der Mittzwanziger um Kamada, Doan, Takehiro Tomiyasu und den gegen Kroatien Gelb-gesperrten Ko Itakura noch nicht zu Ende sein.