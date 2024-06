Moritz Ebert: "Wir müssen uns da nicht verstecken"

Die Beachhandball-Weltmeisterschaft in China ist in vollem Gange, am heutigen Donnerstag (20. Juni) startet die deutsche Männer-Nationalmannschaft in die Hauptrunde. Torhüter Moritz Ebert verrät, wie sehr der "Kulturschock" in Fernost das Team gepackt hat und was den Vize-Europameister bislang so stark macht.

Moritz Ebert spielt mit deutschen Beachhandball-Nationalmannschaft aktuell bei der WM in China. Julia Nikoleit