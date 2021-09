Moreys schwerer Weg zurück

Wann Mateu Morey wieder auf dem Platz stehen kann, weiß der Spanier selbst noch nicht. Die Reha nach seiner schweren Knieverletzung läuft, der Rechtsverteidiger hat dabei schon ein paar Siege verbucht.

Die Szene war schmerzhaft - für alle Beteiligten. Als Mateu Morey im längst entschiedenen Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel in der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf am Boden lag und sich vor Schmerzen krümmte, litten alle Augenzeugen mit. Nicht nur Mitspieler Erling Haaland auf der Tribüne drehte sich angesichts der durchs fast leere Stadion hallenden Schreie des jungen Spaniers entsetzt weg.

Fast fünf Monate ist das inzwischen her, eine Rückkehr auf den Rasen liegt für Morey immer noch in weiter Ferne. Im rechten Knie des 21-Jährigen war so ziemlich alles kaputt, was kaputt gehen kann, zwei Operationen liegen hinter ihm. Seinen Mut und seine Zuversicht hat der Rechtsverteidiger dabei nicht verloren. "In Spanien sagen wir: 'Todo pasa por algo'. Die Dinge passieren so, wie sie passieren sollen, und du lernst immer dazu", sagt Morey im Interview mit dem BVB-Mitgliedermagazin Borussia.

Das Video der Verletzung hat sich Morey mehrfach angesehen

Und dazu gehört auch, die Sekunden vor dem fatalen Duell nicht immer wieder im Kopf durchzuspielen und sich Vorwürfe zu machen. "Mein Job ist es, den Ball zu jagen, wenn er in der Nähe ist. Den Gegner zu stoppen, wenn er angreift. Das habe ich auch in dieser Szene getan, und dass ich mich dabei verletzt habe, gehört zum Berufsrisiko. Ich würde denselben Sprint immer wieder anziehen", sagt er.

Die Verarbeitung ist abgeschlossen, ein Video des Zweikampfs, in dem sich das Knie brutal nach hinten durchbiegt, hatte er sich schon im Krankenhaus mehrfach angesehen. "„Mein Kopf hat mir gesagt: Der Realität musst du dich stellen. Das sah nicht schön aus, aber das ist bei so ziemlich allen Verletzungen der Fall. Mir hat die bewusste Auseinandersetzung damit geholfen."

Ich kann heute nicht seriös voraussagen, wann ich wieder auf dem Platz stehen werde. Aber dass ich zurückkomme, da bin ich mir zu hundert Prozent sicher. Weil ich das alles schon mal erlebt habe. Mateu Morey

Und nun läuft längst die Arbeit am Comeback, erst bei seinem Jugendverein RCD Mallorca auf der Heimatinsel, inzwischen wieder in Dortmund. Wie lange es noch dauert? Das kann nicht mal er selbst einschätzen. "Ich kann heute nicht seriös voraussagen, wann ich wieder auf dem Platz stehen werde. Aber dass ich zurückkomme, da bin ich mir zu hundert Prozent sicher. Weil ich das alles schon mal erlebt habe." Ein Meniskusriss vor drei Jahren im anderen Knie hat seine Erfahrungen gebracht.

Mit kleinen Schritten zurück - ohne zu stolpern

Klar ist, dass eine vollständige Genesung noch einige Zeit benötigen wird, eine Rückkehr in dieser Saison wäre eine positive Überraschung. Ist da die Ungeduld der schwerste Gegner? "Das kann schon sein", sagt Morey: "Ich versuche, diesen Gegner dadurch zu besiegen, dass ich mir immer nur kurzfristige Ziele setze. Ich weiß nicht, ob ich in sechs, acht oder zehn Monaten so weit bin. Es macht auch keinen Sinn, so weit zu denken." Er will "lieber mit kleinen Schritten nachhaltig vorangehen, als zu große Schritte zu machen und dabei zu stolpern".

Statt auf dem Platz mit dem Team Erfolge zu feiern, besiegt er lieber seine Verletzung. Die beiden erfolgreichen OPs seien die ersten Siege gewesen, beide Krücken loszuwerden die folgenden. Aktuell wartet der nächste Gegner: "Ich spiele gegen die Orthese an meinem rechten Bein, ich will endlich wieder ohne laufen können." Und auch hier hilft die Zuversicht: "Ich bin mir verdammt sicher, bald wieder einen Sieg einfahren zu können."