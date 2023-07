Morey will beim BVB endlich ankommen: "Hatte eine lange und schwere Zeit"

Mateu Morey startet bei Borussia Dortmund mal wieder einen Neuanfang. Nach vielen verletzungsbedingten Rückschlägen denkt der Spanier nur an "morgen und danach an übermorgen".

Am 1. Mai 2021 lieferte Borussia Dortmund ein historisches Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel ab. Schon zur Halbzeit stand es 5:0. Der an muskulären Problemen leidende Erling Haaland jubelte auf der Tribüne mit, streckte seine ganze Hand mit den fünf Fingern immer wieder aus Richtung der Kollegen auf dem Feld, um anzuzeigen, wieviel Spaß er am Feuerwerk hatte.

Doch Mitte der zweiten Hälfte stockte auch Haaland der Atem, der Norweger schlug sich die Hände vors Gesicht. Passiert war eine dieser Szenen, die einem im Gedächtnis bleiben, wenn man sie gesehen hat. Dortmunds Mateu Morey hatte gerade erst Lukasz Piszczek hinten rechts abgelöst, als der Spanier in einem Zweikampf einen Spreizschritt nach vorne machte und sich sein rechtes Bein nach hinten durchstreckte - Totalschaden im rechten Knie und der Beginn einer scheinbar endlos bitteren Leidenszeit.

Ankunft mit viel Verspätung?

Über zwei Jahre später deutet einiges darauf hin, dass diese sich langsam zu einem erfreulichen Ende neigen könnte. Am Mittwochabend stand der 23-Jährige mal wieder mit den Profis auf dem Platz. Und auch wenn es nur der Testspielauftakt des BVB gegen den Oberligisten Westfalia Rhynern war (7:0), für Morey könnte es mal wieder ein Schritt in Richtung Ankunft beim BVB gewesen sein.

"Es war sehr gut. Ich bin sehr glücklich, dass ich auf dem Platz gestanden habe", sagte der Spanier auf der Internetseite des BVB, nachdem ihn Trainer Edin Terzic zu Beginn des zweiten Durchgangs mit sechs anderen frischen Kräften brachte. Diese zweite Halbzeit war das erste richtige Spiel für den Defensivspieler seit August 2022.

Damals wollte er sich nach bereits bewältigter 15-monatiger Zwangspause in der zweiten Mannschaft der Dortmunder wieder rankämpfen, doch der nächste Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten: Außenmeniskus-OP - wenn auch am anderen, dem linken Knie. Dennoch, ein weiteres Spiel neben dem 1:0 gegen Essen sollte in der Saison 2022/23 nicht mehr dazukommen.

Das wird jeden Tag besser werden. Ich fühle mich sehr gut, ich bin fit. Mateu Morey

Deshalb sind diese 45 Minuten am Mittwoch gegen Westfalia Rhynern für Morey so immens wichtig gewesen. "Ich hatte heute ein sehr gutes Gefühl. Das wird jeden Tag besser werden. Ich fühle mich sehr gut, ich bin fit. Ich habe sehr hart gearbeitet. Ich wollte nach vorne gucken und weitergehen."

Terzic zeigt viel Mitgefühl: "Bedeutet ihm und uns sehr viel"

Das harte Arbeiten hatte er in diesem Sommer schon etwas früher begonnen als die Profis, denn der Rechtsverteidiger stieg schon mit der Drittliga-Mannschaft des BVB in die Vorbereitung ein und ist nun wieder mit seinen Profi-Kollegen vereint. "Er hatte eine schwierige Zeit bei uns. Er stand fast ein Jahr nicht mehr auf dem Platz. Wir freuen uns extrem. Heute konnte er 45 Minuten spielen. Das bedeutet ihm und uns sehr viel", sagte Edin Terzic.

Wie der Borussen-Coach mit ihm plant, wird der weitere Verlauf der Vorbereitung zeigen. Klar ist, dass für den im Sommer 2019 vom FC Barcelona zum BVB gewechselten Morey der nächste Neuanfang ansteht. Einer, bei dem jeder Tag mit Fortschritten etwas ganz Besonderes ist. "Es war eine lange und schwere Zeit für mich. Ich habe gelernt, Schritt für Schritt, Tag für Tag zu sehen. Für mich ist es wichtig, morgen alles zu geben. Und danach übermorgen. Und dann weiter."