Morey vor dem Comeback: "Es geht mir perfekt"

Mateu Morey ist nach seiner schweren Knieverletzung auf den letzten Schritten eines langen Rückkehrprozesses - und könnte in dieser Woche erstmals wieder spielen.

Die Szene vor inzwischen fast 15 Monaten ist allen Beteiligten noch mit Schrecken in Erinnerung. Die Schmerzensschreie von Mateu Morey, die an diesem Abend des Pokal-Halbfinals gegen Holstein Kiel durch das fast leere Stadion von Borussia Dortmund hallen, gehen jedem durch Mark und Bein. Jedem war schnell klar, dass der junge Spanier lange fehlen würde - und die Diagnose bestätigte die schlimme Vorahnung: Im rechten Knie des Rechtsverteidigers war so ziemlich alles kaputt, was kaputt gehen kann, mehrere Operationen folgten - und ein langwieriger Reha-Prozess.

Umso schöner nicht nur für die damaligen Augenzeugen, den inzwischen 22-Jährigen wieder mit einem breiten Lächeln auf den Lippen und in voller Aktion zu erleben. Im BVB-Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz wirkte Morey voll mit, stand bei den beiden Tests gegen den FC Valencia (1:3) und den FC Villarreal (0:2) auch im Kader, ohne zum Einsatz kommen.

Morey ist schon sehr weit

Kein Wunder, dass er "sehr glücklich" ist, wieder zurück zu sein, wie er im Gespräch mit dem hauseigenen BVB-TV verrät: "Ich versuche jeden Moment mit der Mannschaft auf dem Platz zu genießen. Das macht mich sehr glücklich. Für mich ist das ein Geschenk." Selbstverständlich war die Rückkehr nach so einer schweren Verletzung nicht, aus dem Verein wird immer wieder anerkennend unterstrichen, wie weit der Spanier schon sei, wie stark er zurückkommt. "Es geht mir perfekt, dem Knie auch. Ich habe ein gutes Gefühl", sagt er selbst.

Körperlich und mental scheint der einschneidende Moment aus dem Mai 2021 verarbeitet, die Bilder der unglücklichen Aktion konnte sich Morey schnell wieder ansehen. Inzwischen verbindet er sogar positive Gedanken damit: "Wenn ich das sehe, denke ich, wie viele Schritte ich inzwischen weiter bin. Mir geht es viel besser." Überhaupt, die richtige Einstellung sei mitentscheidend in der Reha: "Ich habe immer versucht, positiv zu bleiben, das ist ein wichtiger Teil des Wegs. Wenn du negativ bist, ist alles schwerer zu machen."

Möglicherweise, hofft Morey, kann er sogar etwas für die weitere Karriere aus der Verletzung mitnehmen. "In meinem Kopf bin ich hundertprozentig stärker, ich habe viel gelernt", sagt er und glaubt: "In ein paar Monaten werde ich auf dem Platz stärker sein. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Zeit, um das Gefühl wieder zu finden, nach einem Jahr ist das schwer."

Comeback gegen Antalyaspor?

Denn das Comeback in einem richtigen Spiel fehlt noch - soll aber im Laufe dieser Woche folgen. "Ihm fehlt nicht mehr viel, es wird nicht mehr lange dauern", sagte sein Trainer Edin Terzic nach dem Abschluss des Trainingslagers am Freitag: "Es war schon mal gut, dass er zweimal mit uns im Kader sein und die ganze Atmosphäre in der Kabine miterleben konnte." Er sei sich sicher, dass Morey in dieser Woche schon in einem der beiden Spiele zum Einsatz käme.

Das wird wohl eher nicht beim Plichtspielauftakt im DFB-Pokal bei 1860 München am Freitag der Fall sein, sondern am Samstag gegen Nuri Sahins Verein Antalyaspor. Morey ist auf jeden Fall heiß: "Ich habe lange auf den Moment gewartet, jetzt ist er nicht mehr so weit entfernt und ich freue mich sehr darauf."