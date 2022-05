Morey absolvierte wieder Teile des Mannschaftstrainings

Dortmunds Mateu Morey hat am Dienstag den nächsten Schritt auf dem Weg zum Comeback gemacht: Der 22-jährige Abwehrspieler absolvierte Teile des Mannschaftstrainings.

Mit einem Grinsen lief Mateu Morey in Richtung Trainingsplatz, machte erstmals wieder Teile des Teamtrainings mit. Der nächste Schritt auf dem Weg zum Comeback für den 22-jährigen Spanier.

Lange hat der Defensivmann kein Pflichtspiel mehr bestritten. Am 1. Mai 2021 stand er zuletzt auf dem Rasen, damals im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Kiel. Er zog sich eine schwere Verletzung zu, im rechten Knie des 21-Jährigen war so ziemlich alles kaputt, was kaputt gehen kann, zwei Operationen waren anschließend nötig.

Viele Monate arbeitet er nun schon an seinem Comeback, erst in der Reha, dann auf dem Platz, mittlerweile auch wieder zumindest in Teilen mit den Kollegen.

Morey wechselte im Sommer 2019 vom FC Barcelona nach Dortmund. In der Bundesliga kam er 18 Mal zum Einsatz, dazu kommen vier Spiele im DFB Pokal. In der kommenden Saison sollen für den Defensivspieler, dessen Vertrag bei der Borussia noch bis Sommer 2024 läuft, weitere Einsätze dazukommen.