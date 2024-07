Morata gibt Entwarnung - und scherzt über Ordner-Strafe

Der Einsatz von Alvaro Morata (31) im EM-Finale am Sonntag ist offenbar nicht gefährdet. Der spanische Kapitän gab einen Tag nach der unabsichtlichen Ordner-Attacke von München Entwarnung - und war sogar zum Scherzen aufgelegt.

Bei der Abreise vom Spielort München ins spanische EM-Quartier in Donaueschingen sagte Morata am Mittwoch gegenüber Journalisten, es gehe ihm "sehr gut". Er habe nach dem Zusammenstoß mit einem Ordner nach dem EM-Halbfinale gegen Frankreich am Dienstagabend keine Probleme körperlicher Natur. Ein Einsatz im EM-Finale am Sonntag in Berlin (21 Uhr, LIVE! bei kicker) sei demnach nicht gefährdet. Bislang stand Morata in allen sechs spanischen Turnierspielen auf dem Feld, nur beim unbedeutenden dritten Gruppenspiel kam er von der Bank, ansonsten spielte er stets von Beginn an.

Auch beim 2:1 über Frankreich am Dienstagabend führte Morata die Iberer als Kapitän aufs Feld, wurde in der Schlussphase ausgewechselt. Direkt nach Schlusspfiff der Partie stand der Stürmer dann wieder auf dem Feld, als Mannschaft und Betreuer mit den Fans den Finaleinzug feierten. Dabei rannte ein Flitzer von der Tribüne auf die Mannschaft zu. Einige Ordner eilten herbei, um ihn einzufangen - und einer rutschte dabei so unglücklich aus, dass er von hinten in Morata hineinfiel.

Morata, der den Ordner nicht hatte kommen sehen, fasste sich danach ans Knie und humpelte leicht. Teamkollege Rodri hatte bereits kurz danach verlauten lassen: "Das war schmerzhaft, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm." Auch Trainer Luis de la Fuente ging nicht davon aus, dass der Zwischenfall Konsequenzen für seinen Kapitän haben würde. Das hat sich nun bestätigt.

Der Stürmer selbst nahm den Zwischenfall mit Humor. Auf die Aktion des Ordners angesprochen sagte er am Mittwoch: "Gelbe Karte und Punkt."

Es ist bereits das zweite Mal in Folge, dass die Einsatzfähigkeit Moratas auf kuriose Weise in Zweifel gezogen wird: Nach dem Viertelfinal-Sieg über Deutschland hatte die UEFA auf ihrer offiziellen Website zunächst eine späte Gelbe Karte für den zu diesem Zeitpunkt bereits ausgewechselten Morata vermerkt, was eine Sperre für das Halbfinale nach sich gezogen hätte. Diese Gelbe Karte entfernte die UEFA später wieder, sodass der Angreifer am Dienstag gegen Frankreich auflaufen konnte.