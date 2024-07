Morata doch nicht fürs EM-Halbfinale gesperrt

Nach dem kraftraubenden Sieg gegen Deutschland geht Spanien gehandicapt ins EM-Halbfinale gegen Frankreich. Immerhin ist der Kapitän doch nicht gesperrt.

Hätte die deutsche Nationalmannschaft am Samstag in Stuttgart das EM-Halbfinale erreicht, wäre sie ganz schön dezimiert ins Aufeinandertreffen mit Frankreich gegangen: Mit Antonio Rüdiger, Robert Andrich und Maximilian Mittelstädt holten sich gegen Spanien (1:2 n. V.) gleich drei Spieler ihre zweite Gelbe Karte ab und wären gesperrt gewesen. Den Spaniern ergeht es aber kaum besser.

Mit Pedri, der nach einem Foul von Toni Kroos bereits in der achten Minute ausgewechselt werden musste, droht ein wichtiger Stammspieler auszufallen, auch wenn der für ihn gegen Deutschland eingewechselte Dani Olmo mit Tor und Vorlage zum Matchwinner wurde. Sicher fehlen werden gegen Frankreich am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in München Innenverteidiger Robin Le Normand, der seine zweite Karte kassierte, und Dani Carvajal.

Der Rechtsverteidiger flog nach einem unfairen Einsteigen gegen Jamal Musiala im letzten Zweikampf der Partie noch mit Gelb-Rot vom Feld, doch es war ein Platzverweis, der ihm und seiner Mannschaft ziemlich egal sein konnte: weil das DFB-Team den fälligen Freistoß von Toni Kroos nicht mehr zu nutzen wusste und weil Carvajals Sperre fürs Halbfinale schon vorher festgestanden hatte. Seine erste Verwarnung war seine zweite im Turnier gewesen.

UEFA entfernt vermeintliche Gelbe Karte für Morata wieder

Und Alvaro Morata? Für den bereits ausgewechselten Kapitän hatte die UEFA nach Mikel Merinos Siegtor in der 119. Minute sowohl im TV als auch auf ihrer Website zunächst eine Gelbe Karte vermerkt, die gleichbedeutend mit einer Halbfinal-Sperre gewesen wäre, diese nachträglich aber wieder entfernt. Morata steht Spanien und Trainer Luis de la Fuente gegen Frankreich also zur Verfügung.

Weitere Gelbsperren müssen alle Halbfinalisten nicht mehr fürchten. Nach den Viertelfinals werden alle Verwarnungen gestrichen. Das Endspiel in Berlin kann damit nur verpassen, wer einen Platzverweis kassiert - oder verletzungsbedingt ausfällt.