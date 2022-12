Morants Triple-Double führt Grizzlies zum Kantersieg über die Bucks

Paukenschlag in der NBA: Die Memphis Grizzlies haben die Milwaukee Bucks im Topspiel mit 41 Punkten Vorsprung deklassiert und führen die Western Conference nun an. Ein Spieler versenkte zehn Dreier. Die Liga am Freitagmorgen.

Mann des Abends gegen die Bucks: Ja Morant (am Ball). NBAE via Getty Images