Morant schockt die Suns in der Schlusssekunde - Porzingis führt Mavs zum Sieg

Ja Morant hat das Spektakel zwischen den Phoenix Suns und den Memphis Grizzlies mit einem Ausrufezeichen beendet. Auch Kristaps Porzingis ließ sich nicht lumpen. Die NBA am Dienstagmorgen.

Einer gegen alle: Ja Morant (2.v.r.) beim nahezu artistischen Korbleger in der Schlusssekunde gegen die Suns. NBAE via Getty Images

Thriller im Topspiel der Western Conference! Mit einem nahezu artistischen Korbleger in der Schlusssekunde führte Ja Morant die Memphis Grizzlies beim bisherigen Spitzenreiter Phoenix Suns zum 114:113-Erfolg und unterstrich einmal mehr, dass er zu den talentiertesten Jungprofis der NBA gehört. Gegen gleich mehrere Kontrahenten zog der schmächtige, aber wieselflinke Guard über die linke Seite unter den Korb und vollendete mit einem schwierigen Korbleger zum Sieg.

In den verbleibenden Zehntelsekunden brachten die Suns, die fünf Sekunden vor der Sirene durch einen Dreier von Devin Booker (30 Punkte) in Führung gegangen waren, zwar noch einen Verzweiflungswurf zu Stande. Der fiel jedoch nicht durch den Ring, amtlich war somit der 21. Saisonsieg der Grizzlies, die neben Morant (33 Punkte) noch einen weiteren Top-Mann in ihren Reihen hatten: Backcourt-Kollege Desmond Bane unterstrich seine starke Form mit 32 Zählern (Karriere-Bestwert) bei sechs Dreiern. Phoenix (26:7) rutschte durch die Niederlage im Westen hinter Golden State (27:6) auf Platz zwei ab.

Dallas siegt ohne Doncic

Einen verdienten Sieg holten die Dallas Mavericks, die ihre Bilanz auf 16:17 verbesserten. Die Texaner bezwangen auch ohne Maximilian Kleber und ohne ihren slowenischen Superstar Luka Doncic die Portland Trail Blazers auswärts mit 132:117. Das Duo ist ebenfalls ins Corona-Protokoll aufgenommen worden. Matchwinner war Center Kristaps Porzingis, der in einem Spiel voller Highlights mit 34 Zählern, neun Rebounds und fünf Assists abschloss.

Theis spielt mal wieder

Daniel Theis bleibt mit den Houston Rockets derweil Schlusslicht der Western Conference. Bei der 99:123-Niederlage bei den Charlotte Hornets mussten die Texaner bei zehn Siegen bereits die 24. Niederlage hinnehmen. Der frühere Bamberger Theis kam erstmals seit dem 16. Dezember wieder zum Einsatz und in knapp 22 Minuten auf sechs Punkte.

Isaiah Hartenstein fehlte den Los Angeles Clippers bei der 108:124-Heimniederlage gegen die Brooklyn Nets aufgrund einer Knöchelverletzung, Dennis Schröder den Boston Celtics beim 103:108 bei den Minnesota Timberwolves, weil er auf dem sogenannten Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der Liga steht.