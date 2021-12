Morant macht 41 gegen die Lakers - Mavs verlieren mit der Sirene

Ein junger NBA-Profi brilliert, ein Routinier erhält eine bittere Diagnose - und die Dallas Mavericks bekommen den letzten Wurf nicht verteidigt. Die NBA am Donnerstagmorgen.

LeBron James warf alles in die Waagschale - die nächste Niederlage der LA Lakers konnte der Superstar nicht verhindern. 37 Punkten, 13 Rebounds und sieben Assists des "King" stand eine abermals grandiose Vorstellung eines der hoffnungsvollsten Talente gegenüber, die die NBA zu bieten hat. Ja Morant (22) führte die Memphis Grizzlies im heimischen FedEx Forum zum 104:99-Erfolg. Der wieselflinke Guard, der erst vor wenigen Tagen den Phoenix Suns in der Schlusssekunde lange Gesichter verpasste, stahl dem 15 Jahre älteren LeBron mit 41 Zählern und zehn Rebounds die Show und verzückte seine Fans. Nach langer Führung kassierten die Lakers am Ende die 19. Niederlage bei nur 17 Siegen, Memphis stockte auf 22:14 auf und zählt zu den bislang größten positiven Überraschungen in dieser Spielzeit.

Mavs holen Isaiah Thomas - Booker mit 38 Punkten

Das lässt sich von den Dallas Mavericks und den Boston Celtics nicht unbedingt sagen. Beide verloren stark ersatzgeschwächt ihre Partien - jeweils ohne ihre Deutschen Maximilian Kleber und Dennis Schröder, die zu den zahlreichen Corona-Ausfällen der Liga zählen. Die Mavs (16:18), die kurz vor dem Spiel den früheren All-Star Isaiah Thomas (32) für zehn Tage nachverpflichtet hatten, unterlagen bei den Sacramento Kings (15:21) hauchdünn mit 94:95 - durch einen Buzzerbeater-Dreier aus der Ecke verwandelt durch Chimezie Met.

Rekordchampion Boston verlor gegen die Los Angeles Clippers, bei denen Center Isaiah Hartenstein wegen einer Knöchelverletzung weiter fehlte, mit 82:91. 30 Punkte von Jaylen Brown halfen nicht.

Den Suns gelang angeführt durch Devin Booker (38 Punkte) beim 115:97 gegen Oklahoma City Thunder der 27. Saisonsieg, sie bleiben dadurch gemeinsam mit den Golden State Warriors an der Spitze der Western Conference.

Nächster Ausfall: Heat haben zu wenige Spieler

Die für diesen Mittwoch (Ortszeit) angesetzte Partie zwischen den San Antonio Spurs und den Miami Heat war indes verschoben worden. Die Liga teilte mit, dass die Heat nicht die vorgegebene Anzahl von acht spielfähigen Profis aufbieten könnten. Wann das Duell nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest. Bereits zuvor waren insgesamt neun Partien abgesagt worden, nachdem bei einigen Teams mehrere Corona-Fälle aufgetreten waren. Mehr als 100 Spieler stehen inzwischen im Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der Liga.

Cavs beklagen Rubio-Ausfall

Bittere Nachricht für die im Aufwind befindlichen Cleveland Cavaliers: Weltmeister Ricky Rubio fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus. Der 31-Jährige erlitt die Verletzung im linken Knie am Dienstag beim 104:108 gegen die New Orleans Pelicans. Bereits in seiner Rookie-Saison 2011/12 hatte sich Rubio bei den Minnesota Timberwolves einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Mit Rubio waren die Cavs erstmals seit 2018 auf Play-off-Kurs. Mit 20 Siegen bei 14 Niederlagen hat das Team aus Ohio die Erwartungen bislang deutlich übertroffen. Rubio, wertvollster Spieler (MVP) der WM 2019 in China und bis zur Verletzung mit 13 Punkten, vier Rebounds und knapp sieben Assists tragende Säule der Cavs, war vor der Saison aus Minnesota nach Cleveland gewechselt. Sein Vertrag läuft nach der Spielzeit aus.