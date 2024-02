Morales-Williams verbessert 19 Jahre alten 400-Meter-Weltrekord

Christopher Morales-Williams hat über 400 Meter einen neuen Hallen-Weltrekord aufgestellt. Der 19-Jährige verbesserte die Zeit des US-Amerikaners Kerron Clement um 8 Hundertstel.

Clement war seit 2005 Inhaber des Weltrekords, er war damals an gleicher Stelle die 200-Bahn in 44,57 Sekunden entlang gesprintet. Morales-Williams, der die neue Bestzeit im Rahmen der US-amerikanischen Universitätsmeisterschaften SEC (Südosten) in Fayetteville/Arkansas aufstellte, überraschte mit der neuen Rekordzeit. Der Student der University of Georgia verbesserte mit 44,49 Sekunden seine eigene persönliche Bestzeit gleich um neun Zehntel.

Morales-Williams' Teit muss noch ratifiziert werden

Seit dieser Saison spricht der Leichtathletik-Weltverband WA vom "Short Track"-Weltrekord und meint damit die in der Halle aufgestellten Rekorde für Rennen über 200 m und mehr. World Athletics wies ausdrücklich darauf hin, dass Morales-Williams' Zeit erst noch als Rekord ratifiziert werden muss.

Christopher Morales-Williams, ein Student im zweiten Jahr, ist amtierender kanadischer Meister über 400 m. An der WM in Budapest im vergangenen Sommer nahm er nicht teil.

Der Freiluft-Weltrekord des Südafrikaners Wayde van Niekerk auf der 400-m-Bahn steht seit den Olympischen Spielen 2016 bei 43,03 Sekunden.

Am Sonntag vergangener Woche hatte die Niederländerin Femke Bol in Apeldoorn ihren eigenen Hallen-Weltrekord über 400 m auf 49,24 Sekunden gedrückt.