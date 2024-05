Moormann wechselt von Rapid zu Blau-Weiß Linz

Martin Moormann zieht es vom SK Rapid zu Blau-Weiß Linz und unterschreibt dort einen Vertag bis Sommer 2026. Über die Transfermodalitäten machte der Klub keine Angaben. Damit endet für den Defensivspieler das grün-weiße Kapitel, das vor allem in der jüngeren Vergangenheit eher ein Missverständnis war. Im aktuellen Kalenderjahr kam Moormann überhaupt nicht zum Einsatz.

Der SK Rapid und Verteidiger Martin Moormann gehen ab Sommer getrennte Wege. Wie die Hütteldorfer am Freitag bekanntgaben, schließt sich der gebürtige Niederösterreicher dem FC Blau Weiß Linz an und unterschreibt dort einen Vertrag bis Sommer 2026. Bei Rapid hätte Moormann noch ein Jahr Vertrag gehabt, über die Transfermodalitäten machte der Klub keine Angaben.

Moormann kam im Sommer 2018 als damals 17-jähriges Talent aus St. Pölten in die Akademie des SK Rapid und wurde in seiner ersten Saison fixer Bestandteil von SK Rapid II in der Regionalliga Ost und kam in weiterer Folge für die zweite Mannschaft auf über 40 Bewerbsspiele. Im Oktober 2021 debütierte er bei der Profimannschaft und brachte es seither auf insgesamt 66 Pflichtspieleinsätze (ein Tor), darunter neun auf internationaler Ebene. In der laufenden Saison kam Moormann lediglich auf rund 700 Einsatzminuten in 14 Pflichtspielen, im aktuellen Kalenderjahr 2024 blieb ihm - teilweise auch verletzungsbedingt - ein Einsatz überhaupt versagt.

Katzer: "Für ihn sicher am besten"

Geschäftsführer Sport Markus Katzer zum Transfer: "Martin Moormann ist ein Spieler mit wirklich guten Anlagen und einem feinen Charakter. Aktuell ist es für ihn aber sicher am besten, dass er nach einer für ihn sehr schwierigen Zeit seine Karriere bei einem neuen Klub wieder ins Laufen bringt. Mit Blau Weiß Linz hat er sicher eine hervorragende Wahl getroffen und ich danke 'Moorli' für seinen Einsatz und seine Professionalität bei uns."

Moormann selbst kommentierte seinen Rapid-Abschied nicht öffentlich, sagte aber über seinen neuen Klub: "Ich freue mich sehr, ein Teil der Blau-Weiß Familie zu werden. Die bisherige Entwicklung des Klubs, ein klarer Plan der Vereinsverantwortlichen und die tolle Fangemeinde haben mich überzeugt, den eingeschlagenen Weg mitzugehen." Blau-Weiß-Sportdirektor Christoph Schößwendter erklärt: "Mit Martin bekommen wir einen sehr spielstarken Innenverteidiger, der trotz seines jungen Alters schon jede Menge an Erfahrung sowohl national als auch international mit sich bringt. Er hat nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Europa- und Conference League gezeigt, welche Fähigkeiten er besitzt. Es freut mich sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und er sich trotz mehrerer Interessenten für den FC Blau-Weiß Linz entschieden hat."