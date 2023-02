Perfekte Milan-Woche: Junior Messias schießt Rossoneri zum dritten Erfolg in Serie

Die AC Mailand hat das dritte Spiel in Folge ohne Gegentreffer gewonnen. Der starke Aufsteiger Monza, zuvor acht Ligaspiele in Serie ungeschlagen, verlangte den Rossoneri alles ab - hatte gegen Ende aber auch viel Pech.

Milan-Coach Stefano Pioli setzte nach dem 1:0-Erfolg gegen Tottenham in der Champions League erneut auf den Ex-Schalker Thiaw, im Angriff durfte Origi für Giroud beginnen, Ibrahimovic saß wie schon in der Vorwoche wieder auf der Bank. Hinten kam Tomori nach seiner Hüftverletzung zu seinem Comeback.

Monza-Trainer Raffaele Paladino blieb auch nach dem 1:0-Sieg beim FC Bologna im Jahr 2023 in der Liga unbesiegt, der Aufsteiger entfernt sich immer weiter von der Abstiegszone.

Wie frech der Aufsteiger sein kann, zeigte er gleich in den ersten Sekunden des Spiels, Tatarusanu musste gleich zweimal gegen Ciurria parieren (1.,2.). Danach aber übernahm Milan die Kontrolle und dominierte beinahe nach Belieben, die Krise der vergangenen Monate schien wie weggeblasen.

Chance um Chance - Junior Messias erlöst Milan

Rafael Leao legte einen Ball an den Außenpfosten (20.), dann nutzte Brahim Diaz beinahe einen Abstauber (25.), ehe plötzlich Tomori vorne auftauchte (30.). Es war ein Spiel auf ein Tor, für das Junior Messias mit einem wuchtigen Drehschuss die AC Mailand schließlich nach etwas mehr als einer halben Stunde belohnte (31.).

Danach drosselten die Rossoneri das Tempo etwas, Monza blieb offensiv aber erstaunlich blass, weshalb es mit einer knappen Führung für die Gäste in die Kabinen ging.

Etwas entschlossener kamen die Gastgeber aus der Pause und profitierten beinahe von einem verunglückten Seitenwechsel Junior Messias' im Aufbauspiel, Petagna vergab die Chance aber (54.). Auf der Gegenseite konterten die Gäste temporeich, Theo übersah aber Rafael Leao und verpasste damit das 2:0 (58.).

Doppelpfosten für Monza - De Ketelaere verpasst Entscheidung

Insgesamt bot der zweite Abschnitt deutlich mehr Unterhaltung, was allen voran an den immer frecher aufspielenden Gastgebern lag. Doch Monza fehlte in den entscheidenden Situationen das Glück: Erneut versuchte es der auffällige Ciurria, traf aber nur den Pfosten. Von dort prallte die Kugel an die Beine Tatarusanus und erneut an den Pfosten (73.).

Nach diesem Schreckmoment igelte sich Milan in der eigenen Hälfte ein, Monza drückte auf den Ausgleich, Pioli verhalf sogar dem physisch starken Bakayoko zu dessen erstem Saisonspiel, um den Dreier zu sichern. De Ketelaere verpasste kurz vor dem Ende noch die Entscheidung, es blieb aber beim dritten 1:0-Erfolg in Serie.

Nach sieben sieglosen Spielen und 18 Gegentoren erlebte Milan eine perfekte englische Woche mit drei Siegen - allesamt ohne Gegentreffer. Weiter geht es am kommenden Sonntag im Giuseppe-Meazza-Stadion gegen Atalanta Bergamo (20.45 Uhr).