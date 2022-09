Nach Rot für di Maria: Joker Gytkjaer sorgt für Monzas Premiere

Juventus Turin hat seinen schwachen Start in die Serie-A-Saison fortgesetzt. Bei Aufsteiger AC Monza setzte es für die Alte Dame nach einem harmlosen Auftritt verdient die erste Pleite. Rückkehrer di Maria hatte seine Nerven nicht im Zaum.

Monza, das mit Raffaele Palladino als neuem Coach aufwartete - Giovanni Stroppa wurde nach dem ersten Punktgewinn des Aufsteigers beim 1:1 in Lecce entlassen - ging gegen Juve als krasser Außenseiter ins Spiel.

Juves Trainer Massimiliano Allegri, der nach Platzverweis beim turbulenten Liga-Duell gegen Salernitana (2:2) von Marco Landucci vertreten wurde,

stellte im Vergleich zum 1:2 gegen Benfica Lissabon dreimal um. Für Bonucci, den in der Liga rotgesperrten Cuadrado und Milik rückten de Sciglio, Gatti und di Maria ins Team.

Über Durchgang eins durfte man getrost den Mantel des Schweigens hüllen. Die Alte Dame konnte sich gegen das biedere, immerhin einsatzfreudige Monza nicht in Szene setzen und enttäuschte auf der ganzen Linie.

Di Maria fliegt vom Platz

Trauriger Höhepunkt einer unterirdischen Vorstellung der Allegri-Elf war der Platzverweis von di Maria, dem bei einem harmlosen Zweikampf im Mittelfeld gegen Izzo kurz vor der Halbzeit die Sicherungen durchbrannten (40.).

Mit einer guten Möglichkeit von Dany Mota (51.) eröffnete Monza Durchgang zwei. Auf der Gegenseite warteten die Gäste in Unterzahl mit besserer Raumaufteilung als vor dem Wechsel auf, Miretti näherte sich dem Tor der Hausherren zum ersten Mal ernsthaft an (53.).

Der Aufsteiger witterte auch durch die numerische Überlegenheit seine Siegchance, wechselte alsbald gleich dreimal und Joker Gytkjaer bedrohte wenig später gleich das Juve-Tor (57.), genau wie Carlos Augusto (64.). Die Bianconeri streuten vereinzelt Konter ein, spielten einen Überzahlkonter drei gegen zwei aber schlecht aus (Danilo, 68.).

Gytkjaer verwertet Ciurrias Flanke

So kam es, wie es kommen musste: Monzas Flügelspieler Ciurria tauchte auf der rechten Außenbahn auf und flankte in die Mitte, wo Gytkjaer in die Vorlage spritzte und den Ball im kurzen Eck versenkte (74.).

Für Kostic war das Spiel nach 78 Minuten vorbei - Kean kam. Und der 22-jährige Angreifer war es, der die beste Gelegenheit für Juve im gesamten Spiel hatte, bei seinem zu unplatzierten Kopfball aber den Ausgleich liegen ließ (82.). So blieb es beim 1:0 für Monza - der erste Sieg der Lombarden in der Serie A war gleichbedeutend mit der ersten Pleite für Juve, das im Mittelfeld dümpelt.

Nach der Länderspielpause empfängt Juventus am 2. Oktober (20.45 Uhr) den FC Bologna. Monza gastiert am 2. Oktober (15 Uhr) bei Sampdoria Genua.