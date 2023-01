Caldirola köpft Dumfries an: Monza erkämpft Last-Minute-Remis gegen Inter

Durch einen Kopfballtreffer des Ex-Bremers Luca Caldirola in der Nachspielzeit hat sich Aufsteiger AC Monza einen Punkt gegen Inter Mailand erkämpft. Dabei sah in einer unterhaltsamen Partie alles nach dem nächsten Sieg der Nerazzurri aus.

Nach dem Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Neapel (1:0) wollte Inter Mailand auch im zweiten Spiel des Kalenderjahres als Sieger vom Platz gehen. Dafür setzte Trainer Simone Inzaghi nur auf einen neuen Mann im Vergleich zum Duell mit Napoli, Weltmeister Lautaro Martinez begann für Lukaku (Bank). Bei Monza fiel dagegen eine Änderung direkt ins Auge: Pablo Mari stand erstmals nach der Messer-Attacke Ende Oktober wieder in der Startelf.

Wer vor der Partie eine klare Sache zwischen dem Aufsteiger und dem amtierenden Pokalsieger erwartet hatte, sah sich jedoch getäuscht. Beide Teams legten von Beginn an ein enorm hohes Tempo an den Tag und kamen früh zu ersten Gelegenheiten. Darmian verpasste aus einer Abseitsposition die frühe Führung, Mota auf der Gegenseite aus kurzer Distanz per Kopf ebenfalls (2./4.). Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Kugel erstmals in den Maschen zappelte und die Nerazzurri stachen zuerst. Bastoni hatte auf der linken Seite viel Platz zu Flanken, in der Mitte stand Darmian sträflich frei. Die Folge: Das schnelle 1:0 für den Favoriten (10.).

Doch kaum hatte das Team von Simone Inzaghi fertig gejubelt, da musste auch Inter-Schlussmann Onana die Kugel aus dem eigenen Netz fischen. Nach Pessinas feiner Ablage, vollendete Ciurria mit einem technisch-hochwertigen Schlenzer ins lange Eck zum direkten Ausgleich keine zwei Minuten nach dem 1:0 (11.).

Petagna verpasst die Führung - Mari patzt

Der Schlagabtausch war eröffnet und nur Minuten später hatte Petagna die große Chance zur Führung für die Hausherren auf dem Kopf. Nach einer Ecke brachte Machin den Ball in die Mitte, doch Monzas Stoßstürmer setzte seinen Versuch aus kurzer Distanz über das Tor (19.). Was dann folgte, war mehr als nur bitter für den Aufsteiger: Ohne Not vertändelte Rückkehrer Mari den Ball im eigenen Strafraum, Martinez bedankte sich artig und schob aus nächster Nähe zur erneuten Führung für die Nerazzurri ein (21.).

Nun war Inter klar besser und hätte vor dem Pausenpfiff auch noch den dritten Treffer erzielen können. Dimarco und Martinez verpassten jeweils knapp (32./33.). Nach dem Seitenwechsel ließen es beide Teams etwas langsamer angehen, nur noch selten wurde es wirklich gefährlich. In der 73. Minute hatte Mari die Chance auf den Ausgleich, Onana kratzte seinen Kopfball aber stark von der Linie.

Eigentor sichert Monza das Unentschieden

Insgesamt hatten die zweiten 45 Minuten deutlich weniger zu bieten, als die erste Hälfte, in der Schlussphase wurde es aber noch mehrmals eng. Acerbis Kopfballtreffer wurde aufgrund eines vermeintlichen Foulspiels fälschlicherweise abgepfiffen, Martinez traf nach Vorarbeit von Bastoni nur den Pfosten (81./85.). Alles schien auf Inters 26. Sieg in Serie gegen einen Aufsteiger zuzulaufen, doch dann schlug die Stunde des eingewechselten Ex-Bremers Caldirola. Nach Vorarbeit von Ciurria schraubte sich der etatmäßige Verteidiger hoch und köpfte Dumfries an, der den Ball so ins eigene Netz beförderte - der umjubelte Ausgleich (90. +3).

Doch auch damit nicht genug, plötzlich rannten die Hausherren noch einmal an. Nach einer Ecke kam erneut Caldirola zum Kopfball, doch Onana hielt seinen Farben zumindest noch den einen Zähler sicher (90. + 6). So stand am Ende ein gerechtes 2:2, ärgern mussten sich die Gäste dennoch. Durch den verpassten Dreier drohen nun Napoli, Milan und Juventus Turin zu enteilen.

Monza ist am kommenden Samstag (15 Uhr) in Aktion, im Aufsteiger-Duell geht es gegen Cremonese. Inter muss bereits am Dienstag (21 Uhr) wieder ran, im Achtelfinale des italienischen Pokals treffen die Nerazzurri auf Parma.