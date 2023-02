Draisaitl trifft wieder und knackt die 30 - Grubauer fährt Sieg ein

Eine deftige Niederlage hat Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers einstecken müssen. Für Philipp Grubauer und Nico Sturm lief es besser.

Hart an der Bande entlang: Leon Draisaitl gegen Arber Xhekaj von den Canadiens. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Trotz des 30. Saisontores von Oilers-Star Draisaitl gab es für Edmonton im kanadischen Duell in Montreal nichts zu holen. Beim 2:6 traf der Deutsche in der 33. Minute zum 1:3, ansonsten war nur Evander Kane (35.) wenig später für die Gäste erfolgreich, die tags zuvor noch Ottawa um Tim Stützle mit 6:3 besiegt hatten. Trotz der Niederlage bleibt Edmonton als Dritter der Pacific Division auf Play-off-Kurs.

Draisaitl knackte mit seinem Tor zum fünften Mal nacheinander die 30-Tore-Marke in der NHL. Nach 52 Einsätzen steht der frühere Kölner bei 79 Scorerpunkten und ist damit ligaweit Zweiter hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (97), der in Montreal punktlos blieb. Draisaitl hat seit der Saison 2018/19 immer mindestens 30 Tore in der Hauptrunde erzielt. Topwert waren seine 55 Treffer in der vergangenen Spielzeit.

15 Grubauer-Saves

Philipp Grubauer holte am Sonntag mit seinen Seattle Kraken einen 4:3-Erfolg bei den Philadelphia Flyers, der Goalie wehrte dabei 15 Schüsse ab. Die Kraken zogen durch ihren Sieg in der Tabelle an Edmonton vorbei (beide 65 Punkte). Nico Sturm gewann mit den abgeschlagenen San Jose Sharks (45) 4:1 bei den Washington Capitals. Sturm schoss drei Mal aufs Tor und blieb ohne Scorerpunkt.