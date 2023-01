Montero wird der Vuskovic-Ersatz

Linksverteidiger Noah Katterbach ist schon da, und der zweite Winterneuling des HSV im Anflug: Francisco Montero, seit Samstag 24 Jahre alter Innenverteidiger von Besiktas Istanbul, wird ebenfalls bis zum Sommer ausgeliehen.

Bereits am Mittwoch hatte der kicker erstmals vom Hamburger Interesse an dem bei Atletico Madrid ausgebildeten Spanier berichtet, jetzt soll er der Ersatzmann für den wegen Epo-Dopings gesperrten Mario Vuskovic werden - damit haben Sportvorstand Jonas Boldt und der designierte neue Sportdirektor Claus Costa beide Abwehr-Baustellen geschlossen.

Katterbach trainiert als Ersatz vom abgewanderten Tim Leibold (Kansas City) seit dem Samstag bereits mit. Boldt sagt über den in Köln ausgebildeten und zuletzt an den FC Basel ausgeliehenen 21-Jährigen: "Seine Spielstärke im Aufbau und die sehr gute Ausbildung werden uns weiterhelfen, außerdem bringt er trotz seines jungen Alters schon beachtliche Erfahrung mit."

In die Personalie Montero war seit der Ankunft des HSV im Trainingslager in Sotogrande extrem Bewegung gekommen, weil Jonas David mit einem leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel angereist war, die Folge: Tim Walter ließ beim 2:6 gegen den SC Freiburg am Freitag seinen Rechtsverteidiger Moritz Heyer im Zentrum neben Sebastian Schonlau ran, beorderte dafür den erst 18-jährigen William Mikelbrencis auf die Außenverteidigerposition. David trainiert zwar bereits wieder mit dem Ball, dennoch verdeutlichte seine Blessur, wie schnell sich die Lage in der Innenverteidigung zuspitzen kann.

"Jonas und auch Lazlo Benes sind schon wieder super drin", sagt Walter, "sie sind auf dem Vormarsch. Es wird keine so lange Ausfallzeit geben." Ob er David und den ebenfalls an einem Faserriss laborierenden Mittelfeldmann Benes im zweiten Trainingslager-Test gegen Vancouver am Mittwoch schon aufbieten kann, erscheint fraglich, zumindest bis zum Rückrunden-Auftakt am 29. Januar gegen Eintracht Braunschweig aber sind beide startklar.

Und neben David soll es mit Montero nun auch die gewünschte zweite Innenverteidiger-Alternative geben. Allerdings eine ohne Spielpraxis: Nach noch 17 Einsätzen in der ersten türkischen Liga in der Vorsaison, ist Montero bei Besiktas in dieser Spielzeit aufs Abstellgleis geraten: Der frühere spanische U 21-Nationalspieler kam nur noch zu drei Einsätzen.