Montenegro-Star lässt Zukunft offen

Vuko Borozan ist einer der besten Spiele in der Geschichte von Montenegro. Seine Klasse stellt er auch bei der EM unter Beweis, wenngleich er derzeit vereinslos ist.

Mit 17 Toren in drei Spielen bei der EM war Vuko Borozan mal wieder der beste Spieler für Montenegro. Besonders beim so wichtigen 30:29-Sieg über Serbien ging er voran, wenngleich nur sechs seiner insgesamt 14 Würfe den Weg ins Tor fanden. Er stellte anderthalb Minuten vor Schluss auf 29:28, ehe Nemanja Grbovic quasi mit dem Abpfiff den umjubelten Siegtreffer erzielte.

"In den ersten zwei Spielen hatten wir kein Glück, aber diesmal ist es gekommen, denn wir haben noch mehr daran geglaubt", meinte der Superstar im Interview mit handball-world. Ihm war die abgefallen Last auf den Schultern anzusehen, hatte er mit seinen Landsleuten doch im Turnierverlauf zwei bittere Niederlagen kassiert.

Im ersten Spiel gegen Ungarn verloren sie mit zwei Toren Unterschied, ehe ihnen danach nur ein Tor zum Punktgewinn gegen Island fehlte. "Das war eine Extra-Motivation", gestand er und wirkte zufrieden über seine eigene Leistung.

"Ich war glücklich, dass er zugestimmt hat, für uns zu spielen", sagte auch Nationaltrainer Vlado Sola auf der Pressekonferenz auf Nachfrage von handball-world. Schließlich macht der Halblinke "mein Leben einfacher", da er über "viel Erfahrung und Wissen" verfügt. Eine solche Säule ist in der ansonst international eher unerfahrenen Truppe sehr wichtig.

Borozan noch unschlüssig über Zukunft

Umso überraschender ist es, dass der 29-Jährige derzeit ohne Team ist. Vor wenigen Wochen löste er den Vertrag mit dem montenegrinischen Top-Team RK Lovcen Cetinje auf. Dort hatte er erst im Sommer unterschrieben, nachdem RK Zagreb im September 2022 das Engagement mit ihm bereits nach wenigen Wochen beendet hatte.

"Vuko Borozan war vor einigen Jahren einer der besten Halblinken in der Welt", wunderte sich Sola und ergänzte, "aus irgendwelchen Gründen will er nicht mehr spielen oder einige Trainer wollen ihn nicht im Team haben." Eine wirkliche Ursache für die Arbeitslosigkeit seines Stars, der bereits zweimal die Champions League gewonnen hat, fiel ihm aber nicht ein.

Doch was sagte der Spieler selbst zu seiner Situation? "Ich glaube immer an meine Persönlichkeit und Fähigkeiten. Ich spiele zurzeit zwar nicht in einem Klub, aber ich bin spiele immer. Für mich ist das nichts neues", erklärte er in gebrochenem Englisch. Er wirkt mit sich selbst im Reinen, wenngleich er sich nicht jede Woche mit den besten Spieler dieser Welt messen kann.

Zuletzt hat er das so richtig in der Saison 2020/2021 gemacht, als er bei Telekom Veszprem unter Vertrag stand. Im Anschluss ging er für ein Jahr nach Al-Arabi, ehe er in Zagreb unterschrieb. Und nun? Spielt er bald wieder für einen Verein? "Wir werden sehen. Ich werde nach Hause gehen, um meine Familie wiederzusehen. Dann schauen wir, wie die Situation ist und dann entscheide ich", beschrieb er seine Situation.

Mit seinen Leistungen in München hat er nicht zuletzt Werbung in eigener Sache betrieben. "Vielen Dank, Vuko Borozan", meinte sein Nationaltrainer, der sich wohl ebenfalls eine Rückkehr seines Star-Spielers auf Vereinsebene wünschen dürfte.