Montenegro schafft Sensation - Frankreich und Kroatien klar weiter

Montenegro hat überraschend die EM-Hauptrunde erreicht, Slowenien zog im direkten Duell den Kürzeren. Die Favoriten Frankreich, Spanien, Russland und Kroatien wurden ihrem Status hingegen gerecht. Schweden machte es spannend.

Die Partie zwischen Montenegro und Slowenien stand in der Schlussphase auf des Messers Schneide, doch die Überraschung zeichnete sich immer mehr ab - zumal den Montenegrinern ein Punkt bereits gereicht hätte. Keeper Nebojsa Simic von der MT Melsungen parierte in der entscheidenden Phase aber einen Siebenmeter und machte einen weiteren Wurf zunichte - am Ende stand ein 33:32 auf der Anzeigetafel. Branko Vujovic war mit neun Toren der beste Werfer der Partie.

Damit zieht der Außenseiter mit Dänemark, das sich am Abend gegen Nordmazedonien beim 31:21 (15:11) keine Blöße gab, in die Hauptrunde ein, Slowenien und Nordmazedonien zogen den Kürzeren.

Spanien hält sich schadlos - Schweden macht's spannend

Ansonsten hielten sich die Favoriten schadlos. Spanien hatte allerdings seine liebe Mühe mit Bosnien-Herzegowina, zur Pause lagen die Iberer noch mit 12:14 hinten. Letztlich setzte sich aber der Europameister von 2018 und 2020 mit 28:24 durch. Unter dem Strich stehen drei Siege aus drei Spielen in der Gruppe E.

Spannend wurde es am Abend, als Tschechien und Schweden im direkten Duell Platz zwei untereinander ausmachten. Die Skandinavier gingen dabei als Favorit ins Spiel und taten sich enorm schwer, Tschechien lieferte den Schweden einen großen Kampf, hatte schlussendlich aber beim 27:27 (11:12) in der Endabrechnung knapp das Nachsehen.

Russlands dritter Streich - Frankreich fast mühelos

Drei Siege aus drei Spielen stehen auch für Russland zu Buche, das in der Gruppe F deutlich mit 36:27 gegen die Slowakei gewann, der Co-Gastgeber ist damit ausgeschieden. Neben den Russen erreichte Norwegen, das sich klar gegen Litauen mit 35:29 (16:16) behauptete, die nächste Runde.

Keinerlei Probleme hatte Kroatien mit der Ukraine (38:25), in der Gruppe C stand am Abend noch das Topspiel zwischen Frankreich und Serbien an, nach dem die beiden Hauptgruppenteilnehmer feststanden. Die Serben hatten in der Qualifikation die Franzosen noch hinter sich gelassen, diesmal aber kassierten sie eine krachende Niederlage. Lange Zeit spielten die Serben verkrampft, wirkten heillos überfordert und betrieben erst zum Ende hin Ergebniskosmetik. Mit dem 25:29 (7:16) schieden die Weißen Adler aus, während Frankreich und Kroatien weiter vom Titel träumen.

Tschechien - Schweden 27:27 (11:12)

Tschechien: Mizera, Mrkva - Babak 5, Piroch 5, Hrstka 4, Reichl 4, Klima 3, Kasparek 2, Patzel 2, Cip 1, Petrovsky 1, Becvar, Franc, Jurka, Solak, Vanco

Schweden: Johannesson, Palicka - Sandell 5, Wanne 5/5, Claar 4, Ekberg 3, Gottfridsson 3, Bergendahl 2, Carlsbogard 2, Lagergren 2, Mellegard 1, Chrintz, Johansson, Möller, F. Pettersson, Wallinius

Schiedsrichter: Matija Gubica (Kroatien)/Boris Milosevic (Kroatien)

Zuschauer: 1368

Strafminuten: 8 / 6

Disqualifikation: - / -

Frankreich - Serbien 29:25 (16:7)

Frankreich: Gerard, Pardin - Mahé 6, Mem 5, Y. Lenne 3, Minne 3, Descat 2, N. Karabatic 2, Kounkoud 2, Porte 2, Tournat 2, Nahi 1/1, Richardson 1, Fabregas, Konan, Lagarde

Serbien: Ivanisevic 1, Bomastar, Cupara - Radivojevic 7/3, Kukic 4, Marsenic 4, Milosavljevic 2, Pechmalbec 2, Sotic 2, Borzas 1, Dukic 1/1, Sretenovic 1, V. Ilic, Orbovic, Pesic, Radovic

Schiedsrichter: Vaidas Mazeika (Litauen)/Mindaugas Gatelis (Litauen)

Zuschauer: 4038

Strafminuten: 10 / 8

Disqualifikation: - / -

Litauen - Norwegen 29:35 (16:16)

Litauen: Gurskis, Morkunas - Malasinskas 8/2, G. Babarskas 5, Antanavicius 3, Dumcius 3, Drabavicius 2, Simenas 2, Urbonas 2, Juskenas 1/1, Petreikis 1, Smantauskas 1, D. Virbauskas 1, Jovaisas, Stankevicius, Z. G. Virbauskas

Norwegen: Bergerud, Säveras - Barthold 7/5, Sagosen 7/3, Reinkind 6, Överjordet 5, Gulliksen 4, Blonz 2, Gullerud 2, Solstad 1, Tönnesen 1, Aga Eck, Björnsen, O¦Sullivan, Thorsteinsen Toft, Överby

Schiedsrichter: Adam Biro (Ungarn)/Oliver Kiss (Ungarn)

Zuschauer: 1705

Strafminuten: 10 / 4 Disqualifikation: - / -

Nordmazedonien - Dänemark 21:31 (11:15)

Nordmazedonien: Mitrevski 1, Tomovski - Peshevski 6, Mishevski 3, Taleski 3, Kuzmanoski 2/2, Velkovski 2, Kosteski 1, Kuzmanovski 1, Mitev 1, Serafimov 1, Georgievski, Gjorgiev, Krstevski, Mirkulovski, Simonoski

Dänemark: Green, Möller - Kirkelökke 9, Lindberg 4, Mensing 3, Andersson 2, Antonsen 2, Hald 2, M. Hansen 2/2, Holm 2, E. M. Jakobsen 2, M. Landin 2, H. Toft Hansen 1, Larsen, Lauge Schmidt, Svan

Schiedsrichter: Boris Mandak (Slowakei)/Mario Rudinsky (Slowakei)

Zuschauer: 1561

Strafminuten: 6 / 4

Disqualifikation: - / -

Montenegro - Slowenien 33:32 (16:19)

Montenegro: Matovic, Mijuskovic, N. Simic - B. Vujovic 9, Grbovic 8, Andjelic 5, M. Vujovic 5/3, Cepic 4, Sevaljevic 1, F. Vujovic 1, Kaludjerovic, Lasica, Lazovic, B. Simic, Simovic, Vujacic

Slowenien: Kastelic 2, Baznik - Dolenec 6/3, Kodrin 6, Blagotinsek 4, Marguc 4, Makuc 3, Mackovsek 2, Skube 2, Cehte 1, Poteko 1, Sokolic 1, Henigman, Janc, Suholeznik, Zarabec

Schiedsrichter: Mirza Kurtagic (Schweden)/Mattias Wetterwik (Schweden)

Zuschauer: 1203

Strafminuten: 14 / 10

Bosnien-Herzegowina - Spanien 24:28 (14:12)

Bosnien-Herzegowina: Bojic, B. Buric - Karacic 6, Herceg 4, J. Peric 4, Prce 3, S. Buric 2, Draganic 2, Hamidovic 1, Vranjes 1, Vuksic 1, Faljic, Keskic, Klis, Lukic, Terzic

Spanien: Hernandez Ferrer 1, Perez De Vargas - Casado 7/1, Marquez Coloma 4/1, Figueras 3, Odriozola 3, Arino 2, Maqueda 2, Sanchez Migallon Naranjo 2, Sole Sala 2, Garcia 1, Gurbindo 1, Canellas, Guardiola, Pecina, Tarrafeta Serrano

Schiedsrichter: Bojan Lah (Slowenien)/David Sok (Slowenien)

Strafminuten: 12 /4

Ukraine - Kroatien 25:38 (13:18)

Ukraine: Komok, Terechow - Artemenko 5/2, Horiha 4, Blysniuk 2, Buinenko 2, Donzow 2, Iltschenko 2, Kasai 2, Krawtschenko 2, Tilte 2, Salewskyi 1, Turtschenko 1, Bursak, Minozkji, Tiutiunnyk

Kroatien: Pesic, Sunjic - Martinovic 7/2, Sipic 7, Jelinic 6, Lucin 5, Glavas 4/2, Gadza 3, Grahovac 2, Maric 2, Cupic 1/1, Ivic 1, Cindric, Gojun, Ravnic

Schiedsrichter: Bogdan Nicolae Stark (Rumänien)/Romeo Mihai Stefan (Rumänien)

Zuschauer: 4038

Strafminuten: 10 / 10

Slowakei - Russland 27:36 (9:19)

Slowakei: Paul, Zernovic - Prokop 8, Urban 7, Smetanka 3, Hnidak 2, Rabek 2, Slaninka 2, Briatka 1, Pechy 1, Potisk 1, Duris, Hruscak, Kalafut, Machac, Mikita

Russland: Gruschko, Kireew - Kossorotow 7/2, Andreew 5, Kamenew 5, Ermakow 3, Kornew 3, Ostaschchenko 3, Schitnikow 3, Santalow 2, Wrarschewitsch 2, Soroka 1, Winogradow 1, Worobew 1, A. Kotow

Schiedsrichter: Mads Hansen (Dänemark)/Jesper Madsen (Dänemark)

Zuschauer: 1290

Strafminuten: 8 / -