Montenegro schafft die Sensation - Spanien und Russland halten sich schadlos

Montenegro hat überraschend die EM-Hauptrunde erreicht, Slowenien zog im direkten Duell den Kürzeren. Die Favoriten Spanien, Russland und Kroatien wurden ihrem Status hingegen gerecht.

Die Partie zwischen Montenegro und Slowenien stand in der Schlussphase auf des Messers Schneide, doch die Überraschung zeichnete sich immer mehr ab - zumal den Montenegrinern ein Punkt bereits gereicht hätte. Keeper Nebojsa Simic von der MT Melsungen parierte in der entscheidenden Phase aber einen Siebenmeter und parierte einen weiteren Wurf - am Ende stand ein 33:32 auf der Anzeigetafel. Branko Vujovic war mit neun Toren der beste Werfer der Partie. Damit zieht der Außenseiter mit Dänemark in die Hauptrunde ein, Slowenien und Nordmazedonien zogen den Kürzeren.

Ansonsten hielten sich die Favoriten schadlos. Spanien hatte allerdings seine liebe Mühe mit Bosnien-Herzegowina, zur Pause lagen die Iberer noch mit 12:14 hinten. Letztlich setzte sich aber der Europameister von 2018 und 2020 mit 28:24 durch. Unter dem Strich stehen drei Siege aus drei Spielen in der Gruppe E.

Genauso wie für Russland, das in der Gruppe F deutlich mit 36:27 gegen die Slowakei gewann, der Co-Gastgeber ist damit ausgeschieden. Keinerlei Probleme hatte Kroatien mit der Ukraine (38:25), in der Gruppe C steht am Abend noch das Topspiel zwischen Frankreich und Serbien an, erst dann stehen die beiden Hauptgruppenteilnehmer fest.

Montenegro - Slowenien 33:32 (16:19)

Montenegro: Matovic, Mijuskovic, N. Simic - B. Vujovic 9, Grbovic 8, Andjelic 5, M. Vujovic 5/3, Cepic 4, Sevaljevic 1, F. Vujovic 1, Kaludjerovic, Lasica, Lazovic, B. Simic, Simovic, Vujacic

Slowenien: Kastelic 2, Baznik - Dolenec 6/3, Kodrin 6, Blagotinsek 4, Marguc 4, Makuc 3, Mackovsek 2, Skube 2, Cehte 1, Poteko 1, Sokolic 1, Henigman, Janc, Suholeznik, Zarabec

Schiedsrichter: Mirza Kurtagic (Schweden)/Mattias Wetterwik (Schweden)

Zuschauer: 1203

Strafminuten: 14 / 10

Bosnien-Herzegowina - Spanien 24:28 (14:12)

Bosnien-Herzegowina: Bojic, B. Buric - Karacic 6, Herceg 4, J. Peric 4, Prce 3, S. Buric 2, Draganic 2, Hamidovic 1, Vranjes 1, Vuksic 1, Faljic, Keskic, Klis, Lukic, Terzic

Spanien: Hernandez Ferrer 1, Perez De Vargas - Casado 7/1, Marquez Coloma 4/1, Figueras 3, Odriozola 3, Arino 2, Maqueda 2, Sanchez Migallon Naranjo 2, Sole Sala 2, Garcia 1, Gurbindo 1, Canellas, Guardiola, Pecina, Tarrafeta Serrano

Schiedsrichter: Bojan Lah (Slowenien)/David Sok (Slowenien)

Strafminuten: 12 /4

Ukraine - Kroatien 25:38 (13:18)

Ukraine: Komok, Terechow - Artemenko 5/2, Horiha 4, Blysniuk 2, Buinenko 2, Donzow 2, Iltschenko 2, Kasai 2, Krawtschenko 2, Tilte 2, Salewskyi 1, Turtschenko 1, Bursak, Minozkji, Tiutiunnyk

Kroatien: Pesic, Sunjic - Martinovic 7/2, Sipic 7, Jelinic 6, Lucin 5, Glavas 4/2, Gadza 3, Grahovac 2, Maric 2, Cupic 1/1, Ivic 1, Cindric, Gojun, Ravnic

Schiedsrichter: Bogdan Nicolae Stark (Rumänien)/Romeo Mihai Stefan (Rumänien)

Zuschauer: 4038

Strafminuten: 10 / 10

Slowakei - Russland 27:36 (9:19)

Slowakei: Paul, Zernovic - Prokop 8, Urban 7, Smetanka 3, Hnidak 2, Rabek 2, Slaninka 2, Briatka 1, Pechy 1, Potisk 1, Duris, Hruscak, Kalafut, Machac, Mikita

Russland: Gruschko, Kireew - Kossorotow 7/2, Andreew 5, Kamenew 5, Ermakow 3, Kornew 3, Ostaschchenko 3, Schitnikow 3, Santalow 2, Wrarschewitsch 2, Soroka 1, Winogradow 1, Worobew 1, A. Kotow

Schiedsrichter: Mads Hansen (Dänemark)/Jesper Madsen (Dänemark)

Zuschauer: 1290

Strafminuten: 8 / -