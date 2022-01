Smits nicht zu stoppen: Niederlande überflügelt Montenegro

Am Samstag fuhr die Niederlande mit einem 34:30-Erfolg gegen Montenegro die ersten Hauptrundenpunkte ein. Einmal mehr eine Bank: Kay Smits.

Keiner traf häufiger bei der EM: Kay Smits. AFP via Getty Images

32 Tore waren ihm allein in der Vorrunde gelungen, keinem anderen Akteur bei der Handball-EM gelangen mehr. Auch in der Hauptrunde beweist der 24-Jährige vom SC Magdeburg Treffsicherheit: Bei der Niederlage gegen Frankreich waren ihm vier Treffer gelungen, gegen Montenegro waren es satte neun. Nach wie vor führt Smits die Torschützenliste mit nunmehr 45 Treffern bei nur 62 Würfen an.

Montenegro hatte eigentlich zunächst die Nase vorn, führte zwischenzeitlich mit 10:6 (13.) und 11:8 (17.), doch angeführt vom treffsicheren Smits drehte Oranje allmählich auf, sodass es mit einem 18:16 für die Niederländer in die Kabinen ging. Die Partie blieb eng umkämpft, doch in der 52. Minute setzte sich die Niederlande auf 30:26 ab und brachte den Vier-Tore-Vorsprung letztlich auch über die Ziellinie.

Beste Werfer bei Montenegro waren Rodjica Cepic und Branko Vujovic mit jeweils sechs Toren, der sonst so starke Keeper Nebojsa Simic kam "nur" auf zehn Paraden. Herausragend hingegen die Quote von Thijs van Leeuwen - 14 von 33 Würfen parierte der Schlussmann der Niederländer.

Beide Teams haben nun zwei Zähler in der Hauptrunde gesammelt, Favoriten in der Gruppe I sind aber Frankreich (um 18 Uhr gegen Island) und Dänemark (um 20.30 Uhr gegen Kroatien), die bereits vier Zähler auf dem Konto haben.

Montenegro - Niederlande 30:34 (16:18)

Montenegro: Matovic, N. Simic - Cepic 6, B. Vujovic 6, Grbovic 4, M. Bozovic 3, Cavor 3, M. Vujovic 2, S. Vujovic 2, Andjelic 1, Lasica 1, Lazovic 1, F. Vujovic 1, Sevaljevic, Simovic, Vujacic

Niederlande: de Knegt, van Leeuwen - Smits 9/4, Falke 6, L. Steins 6, Baijens 5, Benghamen 5, Schagen 2, Adams 1, Blaauw, Bourget, Jansen, Kooij, Smit, Stavast, I. Steins

Schiedsrichter: Vaclav Horacek (Tschechien)/Jiri Novotny (Tschechien)

Zuschauer: 11360

Strafminuten: 6 / 10