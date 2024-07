Montella: "Ich habe das Herz der Türken gesehen"

Der größte Erfolg der türkischen Nationalmannschaft bei einem großen Turnier liegt nun schon 22 Jahre zurück. Bei der Weltmeisterschaft 2002 wurden sie Dritter. Sechs Jahre danach ein weiterer Höhepunkt: Bei der Europameisterschaft 2008 erreichten die Türken das Halbfinale. Das nächste Highlight könnte jetzt folgen.

Nach dem schmeichelhaften 2:1-Sieg über die Österreicher ist die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella jetzt nur noch einen Schritt davon entfernt, den Meilenstein von 2008 zu wiederholen. "Ich bin sehr stolz auf den Teamgeist der Mannschaft. Das war fantastisch für mich als Trainer zu sehen. Ich habe das Herz der Türken gesehen", schwärmte der Italiener.

Das Viertelfinale erreichten sie nicht unbedingt durch spielerische Klasse und eine dominante Vorstellung, sondern viel mehr durch Grundtugenden wie Kampfgeist und Leidenschaft. Während die Türkei in der Gruppenphase gegen Georgien (3:1) und Tschechien (2:1) noch den Ton angab und sich mehr Chancen als der Gegner erarbeiten konnte, musste sie diesmal deutlich mehr leiden. Weil Österreich vor allem in Halbzeit zwei nach der Umstellung auf ein 4-2-2-2 den Druck erhöhte und die Türken eigentlich nur noch hinterherliefen, wanderte der Akku in der Schlussphase rapide gen Null.

Die Türkei verteidigte mit allen elf Spielern, stellte sich ausschließlich hinten rein, kam nur noch selten zu Kontermöglichkeiten und hatte im Endeffekt das Glück und Torhüter Mert Günok auf ihrer Seite, der vor allem mit seiner Parade gegen Christoph Baumgartners Kopfball (90.+5) das 2:1 über die Zeit rettete. "Es gab viele fantastische Paraden. Ich freue mich sehr für ihn und das gesamte Land", sagte Montella.

Wie bereits bei den bisherigen vier EM-Partien dürften die türkischen Fans die Begegnung am Samstag in Berlin (21 Uhr) gegen die Niederlande einmal mehr zu einem Heimspiel verwandeln. "Wir haben sehr viele Fans. Diese Liebe ist wirklich unglaublich. Ich freue mich sehr, dass wir den türkischen Fans so viel Freude bereiten können", sagte Montella.